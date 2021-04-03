Son dakika haberi | Doktor ve ilaç mümessili polislerle tartıştı; ilaç mümessili 'Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim' dedi - Son Dakika

Son dakika haberi | Doktor ve ilaç mümessili polislerle tartıştı; ilaç mümessili 'Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim' dedi

03.04.2021 23:38

Edinilen son dakika haberine göre BOLU'da alkollü olduğu iddia edilen doktor Özkan V. ve ilaç mümessili Çağlar A., gittikleri pizzacıda çalışanlarla tartıştan sonra olay yerine gelen polislerle de tartıştı.

BOLU'da alkollü olduğu iddia edilen doktor Özkan V. ve ilaç mümessili Çağlar A., gittikleri pizzacıda çalışanlarla tartıştan sonra olay yerine gelen polislerle de tartıştı. İlaç mümessili Çağlar A., polis ekiplerine "Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim" diyerek tehditler savururken, polis memuru ise Çağlar A.'nın tehditlerine, "Çok korktum, keşke gitsek" diye cevap verdi. Alkol muayenesi için götürüldükleri hastanede de taşkınlık yapan doktor ve ilaç mümessili gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan bir pizzacıda meydana geldi. Bir aile sağlık merkezinde görev yapan doktor Özkan V. ile ilaç mümessili Çağlar A., iddiaya göre alkol kullandıktan sonra pizza almak için bir pizzacıya gitti. Doktor ve ilaç mümessili, sipariş verdikleri pizzalar hazırlandığı sırada çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Pizzacıda çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE TEHDİT: SİZİ IRAK'A, SURİYE'YE GÖNDERİRİM

Olay yerine gelen polis ekipleri ile tartışan ilaç mümessili Çağlar A. polislere, "Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim" diyerek tehditler savurdu. Polis memuru ise Çağlar A.'nın tehditlerine, "Çok korktum, keşke gitsek" diye cevap verdi. Doktor ve ilaç mümessili ile polisler arasında yaşanan diyaloglar ve arbede bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Takviye ekiplerin de gelmesiyle polis aracına bindirilen Özkan V. ve Çağlar A. alkol muayenesi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Bu sırada hastanede polis ekipleri ile tartışmaya devam eden iki kişi, polis ekiplerine küfür ve hakaret ederek, iddiaya göre hastane içerisindeki eşyalara zarar verdi.

BİR POLİS YARALANDI

Öte yandan, Özkan V. ve Çağlar A.'nın hastane içerisinde kendilerini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine saldırması sonucu ise bir polis hafif şekilde yaralandı. Saldırının ardından hastaneye çok sayıda polisi ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinin gelmesiyle etkisiz hale getirilen Özkan ve Çağlar A., ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Son dakika haberi | Doktor ve ilaç mümessili polislerle tartıştı; ilaç mümessili 'Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim' dedi
Son dakika haberi | Doktor ve ilaç mümessili polislerle tartıştı; ilaç mümessili 'Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim' dedi
Son dakika haberi | Doktor ve ilaç mümessili polislerle tartıştı; ilaç mümessili 'Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim' dedi
Son dakika haberi | Doktor ve ilaç mümessili polislerle tartıştı; ilaç mümessili 'Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim' dedi
Son dakika haberi | Doktor ve ilaç mümessili polislerle tartıştı; ilaç mümessili 'Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim' dedi
Son dakika haberi | Doktor ve ilaç mümessili polislerle tartıştı; ilaç mümessili 'Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim' dedi

Münir Karaloğlu, Suriye, Irak, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Doktor ve ilaç mümessili polislerle tartıştı; ilaç mümessili 'Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim' dedi - Son Dakika


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