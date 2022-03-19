Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapıyor - Son Dakika
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Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapıyor

19.03.2022 13:14

Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapıyorSAMSUN Samsun Amatör Astronomi Topluğu tarafından amatör astronomlara teleskop yapmaları için çalışma imkanı sağlandı.

Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapıyor

SAMSUN Samsun Amatör Astronomi Topluğu tarafından amatör astronomlara teleskop yapmaları için çalışma imkanı sağlandı. Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapımını için kolları sıvadı. Yapılan teleskoplar Samsun halkının gökyüzü ile bulaşması sağlanacak.

Samsun'da meraklı amatör astronomlar için Samsun Amatör Astronomi Topluğu tarafından teleskop yapımı eğitimi verilip teleskop yapmaları içinde de imkan sağlandı. Özgür Türk ve Dahiliye ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Eser tarafından kurulan topluluk, aktif olarak aynalı teleskop yapımına başladı. Ayrıca, Samsun Amatör Astronomi Topluğu olarak astronomi sunumları, teleskop kullanımı eğitimleri ve teleskoplarla gökyüzü gözlemleri etkinliği de yapılırken, SAAT ekibi aktif olarak dört adet aynalı teleskop yapımına da başladı. Teleskop yapımına başlayan Dr. Kübra Nur Okutan, Fen Bilgisi Öğretmenleri Cansu Türk ve Uğur Akdin ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Çolak haftada bir gün olmak üzere 8 hafta sürecek olan çalışmalara başladı. Özgür Türk ve Dr. Metin Eser eğitimci, hemşire Melek Eser ile üniversite öğrencisi Ege Eser de yardımcı eğitimci olarak olarak katıldıkları çalışmalarda sekiz hafta sonra tamamlanması planlanan teleskoplarla geniş halk kitlesine açık gökyüzü gözlem etkinliği düzenleyecekler.

Dr. Metin Eser yaptığı açıklamada, "Teleskoplarını yapan amatör astronomlarımız arasında fen bilgisi öğretmeni, fizikçi, görsel sanatlar öğretmeni, hekim ve hemşire gibi farklı meslek gruplarından olması atölyelerimizin meraklı herkesin katılabileceği bir ortam olduğunu göstermektedir. SAAT'te yapılan teleskopların tüm matematiksel hesaplamaları ve modelleri tamamlanmakla birlikte kullanılan malzemeler tamamen yerli ve millidir. Teleskop yapım atölyesinde yapılan teleskop aynalarının kaba aşındırma, ince aşındırma, cilalama ve kaplama işlemleri yapıldıktan sonra optik ve mekanik parçaları montajlanacaktır. Yapımı tamamlanan teleskoplarla gökyüzü gözlem etkinlikleri yapılacak. Atölyede üretilen teleskoplarla gözlemciler milyarlarca kilometre ötelerde bulunan gök cisimlerini inceleyebilecekler. Böylece katılım sağlayan her yaştan meraklılar astronomi ve uzay konularında uygulamalı etkinlikler yaparak gökyüzünü daha yakından tanıyacaklar" dedi.

Teleskop yapımın hakkında bilgi veren Dr. Eser, "Cam ve zımpara tozunu birbirine sürterek çukur ayna şekli elde ediliyor. Daha sonra çukur ayna alüminyum kaplama veya krom kaplama ile kaplanıyor. Amacımız ülkemizde olan malzemelerden tamamen kendi teleskopumuzu kentimiz yapmak. Bunu da herkesin 7D'den 70'e yapabileceğini gösteriyoruz. Şuanda atölyede 4 adet teleskop üretiliyor. Üretilen teleskoplar piyasa fiyatının yarı fiyatına üretiliyor. Cam ve kimyasallar kullanılarak istediğimiz odak uzaklığındaki bir teleskopu yapabiliyoruz" diye konuştu.

"Samsunumuzu uzay ile buluşturacağız"

Özgür Türk ise "Samsun Amatör Astronomi Topluğu olarak astronomiye gönül vermiş insanlarız. İlk etapta bir teleskop yapıyoruz. Teleskopu yaparken öncelikle en önemli kısım olan aynadan başladık. Şuanda camları aşındırıyoruz. Kaba aşındırma aşamasındayız. Daha sonra ince aşındırma ve cilalamasını yaptıktan sonra kaplamasını yapacağız. Kaplaması bittikten sonra da bu teleskopları oluşturarak gözlemlere başlayacağız. Bu gözlemlerle gezegen gözlemleri, ayın kraterleri, derin uzay gözlemleri yapabileceğiz. Zaman zaman halka açık gözlem etkinlikleriyle Samsunumuzu uzay ile buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapıyor
Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapıyor
Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapıyor

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Astronomi, Samsun, Uzay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapıyor - Son Dakika


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