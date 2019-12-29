Doktor ve sağlık ekibinin zamanında müdahalesi hayat kurtardı - Son Dakika
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Doktor ve sağlık ekibinin zamanında müdahalesi hayat kurtardı

6 saat önce

Aile sağlığı merkezinde sıranın kendisine gelmesini beklerken kalp krizi geçiren 2 çocuk annesi kadın, sıra beklediği doktoru ve sağlık çalışanlarının 25 dakikalık müdahalesiyle hayata tutundu.

Aile sağlığı merkezinde sıranın kendisine gelmesini beklerken kalp krizi geçiren 2 çocuk annesi kadın, sıra beklediği doktoru ve sağlık çalışanlarının 25 dakikalık müdahalesiyle hayata tutundu.

Süleymanbey Mahallesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Behiye Güven, hasta muayenesi sırasında güvenlik kamerasından dışarıda sıra bekleyen bir kadının fenalaştığını gördü.

Kadının oturduğu sandalyede göğsünü tutarak yere doğru kayması üzerine odasından çıkan Güven, kadına müdahale etti.

Dr. Güven, solunumu ve kalp atışları duran hastaya meslektaşları ve sağlık personellerinin yardımıyla ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri de kısa sürede aile sağlığı merkezine geldi.

İki çocuk annesi S.S'nin (47) hayata bağlanması için Güven ve diğer sağlık çalışanları 25 dakika boyunca mücadele etti. Yaşam belirtileri 10 dakika boyunca kaybolan S.S'nin kalbi yoğun müdahaleyle tekrar çalıştı.

S.S, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkar çıkmaz, kendisini hayata yeniden bağlayan Güven ve mesai arkadaşlarını ziyaret eden S.S, onlara teşekkür etti.

Hayat kurtarmanın mutluluğu

Dr. Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada 17 yıllık meslek hayatında acil servisler de dahil çeşitli yerlede görev yaptığını belirtti.

Acil servis doktorluğu yapmış olmanın avantajını kalp krizi geçiren hastası S.S.'de yaşadığını anlatan Güven, şöyle devam etti:

"İlk başta görüntüsü tipik epilepsi şeklindeydi. Orada çok hızlı düşünmek zorundasınız. Epilepsi de olmayabilirdi. İlaç zehirlenmesi, kafa içerisindeki bir kitleden olabileceğini çok hızlı düşünüyorsunuz. O anda yandaki hastanın da yardımıyla onu yere yatırdım. Bu sırada bir hemşiremize 112'yi aramasını, diğerlerine damar yolu açmasını ve ihtiyaç olan malzemeleri getirmelerini söyledim. Hepimiz birden ekip olarak hareket ettik."

Güven, hastanın hayatının çok ince bir çizgide seyrettiğini vurgulayarak, başarılı bir müdahale ile 25 dakika boyunca nabız atışları duran hastanın kendine geldiğini ifade etti.

Müdahale sırasında hastanın yaşam belirtilerinin kaybolduğunu aktaran Dr. Güven, "Hasta bir anda öldü, ama biz müdahaleye devam ettik. Kalp masajı, elektroşok, adrenalin gibi diğer iğnelerle hastamıza 10 dakika kadar bu şekilde müdahale etmeye devam ettik. Hasta kendine geldi ve Yalova Devlet Hastanesi acil servisine gönderdik. Orada yapılan tetkikte hastamızın burada kısa sürede olsa bir kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastamızın genç olması, bizim müdahalemiz, 112'nin çok kısa sürede gelmesi ve tecrübeli elemanlarıyla çok hızlı müdahale etmesi hastamızı çocuklarına, eşine ve bize bağışladı." ifadelerini kullandı.

Kardiyoloji yoğun bakımdan taburcu edildikten sonra hastanın eşi ile birlikte kendilerine gelerek teşekkür ettiğini de sözlerine ekleyen Güven, bunun kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

-"Dışarıda yaşamış olsaydı şansı çok düşüktü"

Güven, hastanın kalp krizini evinde veya dışarıda bir yerde yaşamadığı için şanslı olduğunu ifade ederek, "Dışarıda yaşamış olsaydı şansı çok düşüktü. Evde yalnız olsaydı çok düşüktü. Buradaki müdahalede solunumunu, kalbinin ritmini alamasaydık, bunlara dikkat etmeseydik hasta vefat ederdi." dedi.

Birini hayata döndürmenin büyük bir mutluluk olduğunu kaydeden Güven, S.S'nin kendisine teşekküre gelmesi ve sarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Doktor ve sağlık ekibinin zamanında müdahalesi hayat kurtardı

Acil Servis, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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