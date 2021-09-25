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DOKTOR, YANLIŞLIKLA TOPLARDAMARINI KESTİĞİ HASTASINA BÖBREĞİNİ VERMEK İÇİN İNTİHAR ETMİŞ - Son Dakika

DOKTOR, YANLIŞLIKLA TOPLARDAMARINI KESTİĞİ HASTASINA BÖBREĞİNİ VERMEK İÇİN İNTİHAR ETMİŞ

25.09.2021 17:29

YALOVA'da doktor Güven Usta, kalça protezini ameliyatını yaptığı Seher Uygun'un (50) yanlışlıkla toplardamarını kesti.

YALOVA'da doktor Güven Usta, kalça protezini ameliyatını yaptığı Seher Uygun'un (50) yanlışlıkla toplardamarını kesti. Bu durumun ardından fenalaşan Uygun'a böbrek yetmezliği tanısı kondu. Hastane ile ilişkisi kesilen Usta, olaydan 2 yıl sonra intihar ederek, böbreklerinin Uygun'a verilmesini istedi. Ancak Uygun'un intihardan önce böbrek nakli olduğu ortaya çıktı. Hastalanmasına neden olan doktora hakkını helal etmediğini belirten Uygun, 'Ben onun yüzünden bu haldeyim. Benim 50 yıllık ömrümü 20 yıla indirdi. Beni paramla ölüme götürdü' dedi.

Yalova'da Seher Uygun, 2013 yılında kalça protezi ameliyatı olmak için özel bir hastaneye gitti. Doktor Güven Usta, Uygun'u ameliyata aldı. Doktor Usta, ameliyat sırasında yanlışlıkla Uygun'un toplardamarını kesti. Doktor, bu hatayı bir süre hastasıyla paylaşmadı. Kalça protezi ameliyatının ardından vücudunda şişkinlikler meydana gelen Uygun, bu şikayetiyle doktora gitti. Testleri yapılan Uygun'a, böbrek yetmezliği tanısı kondu. Uygun, tedavisi için hemodiyaliz makinesinin bulunduğu İstanbul Cerrahpaşa'daki bir hastaneye sevk edildi. Doktor Güven Usta, Uygun'un böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendi. Yaptığı kalça protezi ameliyatında kestiği toplardamar nedeniyle Uygun'un böbrek yetmezliğine yakalandığını anlaşılınca doktor Usta ile hastanenin ilişiği kesildi.

İstanbul'daki hastanede tedaviye alınan Uygun'a sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle annesinden alınan böbrek nakil edildi.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Usta ise 2015 yılında bir not bırakarak, intihar etti. Notta Uygun'dan bahseden Usta, böbreklerinin Uygun'a verilmesini vasiyet etti. Usta'nın eşi Uygun'un yakınları ile iletişime geçip, Usta'nın böbreklerinin verilmesini vasiyet ettiğini söyledi. Ancak Uygun'un yakınları, naklin daha önce yapıldığını belirtti.

'AMELİYATTAN SONRA ŞİŞMEYE BAŞLADIM'

Kalça ameliyatının 8 saat sürdüğünü belirten Seher Uygun, '8 saatin sonucunda o gece yoğun bakımda kaldım. Daha sonra beni servise aldılar. 2 gün hastanede yattım. 2 gün sonra beni tekrar hastanenin bir başka bölümüne götürdüler. 2 gün fizik tedavi gördüm ve sonra şişmeye başladım. Toplar damarımın kesildiğini bilmiyordum. Sonra tekrardan doktor geldi sordu 'Seher hanım nasılsın" karnımda ağrı var dedim. 'Tuvalete çıktın mı" diye sordu, 'hayır' dedim. Tekrar gitti geldi dedi ki, 'hemen toparlanın böbreklerde problem var' dedi. Daha sonra hastaneye geldik, ondan sonra nefroloji doktoru geldi. Böyle benim karnıma baktı dedi ki, 'sen diyalize gireceksin' dedi. Ondan sonra da kalp doktoru da geldi. Daha sonra kalp doktoru toplardamarımın kesildiğini söyledi. Daha sonra protez ameliyatı yapan doktora 'hocam siz hata mı yaptınız' diye sordum, hiç sesini çıkartmadı. Bana sürekli kan vermeye başladılar. Ben günden güne şiştim. Bu arada beni sürekli diyalize alıyorlar. Diyalize giriyorum artık son noktaya geldi. Ben artık iyice kendimden geçmeye başlayınca benim ailem kavga çıkarmaya başladı. Ondan sonra başka bir özel hastaneye sevk ettiler. 4 aylık tedavinin ardından böbreklerim iflas edip çalışmadı? dedi.

'EŞİ İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ'

Yalova döndükten sonra diyalize girmeye devam ettiğini belirten Uygun, 'Böbrek nakli olmam gerektiği söylendi. Annemin böbreği bana uydu ve bana böbreğini verdi, nakil olduk. İki yıl sonra doktorun intihar ettiğini şu şekilde öğrendik; benim yeğenim aynı hastanede çalışıyordu. Doktorun eşi oranın başhekimiydi. Yeğenimi arayarak diyor ki, 'Benim eşim intihar etti. Senin akrabanın böbrekleri iflas etmişti. Ameliyat esnasında toplardamarını kesmiş biz maddi manevi tazminat ödeyemeyiz ama eşimde şöyle bir not bıraktı' dedi. Notta, 'Ben kendimi asansör boşluğundan atıyorum eğer ki organlarım sağlam kalırsa seher Uygun'a verin' yazmış. Yeğenim de benim nakil olduğumu söylemiş? diye konuştu.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Uzun yol yürüyemediğini belirten Uygun, 'Çok çabuk yoruluyorum. Bacağım ağrıyor. Bacağımdaki ağrılar kesildi. Ben bacağımı kaybettim, böbreğimi kaybettim, safra kesem gitti, gözüm kan oldu, gözlerim görmüyor doğru düzgün. Günde 30 tane ilaç kullanıyorum. Ben buna istinaden bu ilaçları kullanıyorum. Yani ben hiç ilaç kullanmıyordum. Bende şeker yoktu var, tansiyon yoktu var, kolesterol var, kalp ritim bozukluğu var. Ben şu bacaklarımın için damarlarım tıkalı ilaç içmediğim zaman morarıyor. Bunların hepsi doktordan kaynaklandı. Ben onun yüzünden bu haldeyim. Benim 50 yıllık ömrümü 20 yıla indirdi. Beni paramla ölüme götürdü. Bana deseydi ben ortopedi doktoruyum ama senin ameliyatın beni aşar. Ben demedim ki ona beni illaki ameliyat et beni kes tamam yaptın ettin arkamda niye durmadın. Ne bir aradın ne sordun biz maddi manevi bugün İstanbul' a gidip gelmek kolay mı biz hastaneye milyonlar para ödedik. Git gel kolay mı? Birde utanmadan arlanmadan birde beni icraya verdiler. Alacaklı iken beni verecekli duruma düşürdüler. Ben Allah'ın adaletine güveniyorum. Başkada hiç bir şey demiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Asla da etmem. Ben çok yıprandım. Benim psikolojim bozuldu, yuvam dağıldı, ben anca anca toparladım kendimi. Bize yazık değil mi Bir insan eti bu kadar mı ucuz ben ölseydim ne olacaktı yine aynı şeyler olacaktı yine benim ailem çoluğum çocuğum mağdur olacaktı. Engelli kaldım ben? dedi.

İstanbul, İntihar, Yalova, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOKTOR, YANLIŞLIKLA TOPLARDAMARINI KESTİĞİ HASTASINA BÖBREĞİNİ VERMEK İÇİN İNTİHAR ETMİŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOKTOR, YANLIŞLIKLA TOPLARDAMARINI KESTİĞİ HASTASINA BÖBREĞİNİ VERMEK İÇİN İNTİHAR ETMİŞ - Son Dakika
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