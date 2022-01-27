Doktor Zeynep Erdoğan'ın katil zanlısı hakim karşısında - Son Dakika

Başkentte, doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren, 16 yaşındaki oğlunu da yaralayan sanık Mehmet Erdoğan'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Erdoğan ve avukatı ile maktulün ailesi katıldı.

İddianamenin özeti ve kimlik tespitinin ardından sanığa söz verildi.

Sanık Erdoğan, maktulle Mayıs 2020'de internetten tanıştıklarını ve 3 ay sonra evlendiklerini söyledi.

Maddi konular nedeniyle sorunlar yaşadıklarını iddia eden Erdoğan, "Altınlar çalındı, olayı üzerime attı. Her gün tartışıyorduk. Sürekli bana hakaret ediyor ve alkol alıyordu." ifadelerini kullandı.

Olay günü maktulün "Seni bırakacağım, senden daha iyi birini buldum" dediğini ileri süren Erdoğan, "Odasına çıktıktan sonra yanına gidip beni aldatıp aldatmadığını sordum. Aldattığını söyleyip hakaretlerine devam edince kendimi kaybederek öldürdüm." dedi.

Mahkeme Başkanının, "Evde bulunan A.A'ya neden vurdun? Neden bağladın?" sorusuna sanık Erdoğan, "Çocuğa vurduğumu bile hatırlamıyorum. Sadece annesini o halde görmesin diye bağladım. Evden çıktıktan sonra enişteme haber verdim. Teslim olmaya giderken yakalandım." yanıtını verdi.

"Annemi uykudayken öldürdü"

Olay sırasında evde bulunan Zeynep Erdoğan'ın oğlu müşteki A.A. da sanığın annesiyle sürekli tartıştığını ve sözlü şiddet uyguladığını anlattı.

A.A, şu beyanda bulundu:

"Sürekli annemden para alıyor geri vermiyordu. Evde çalınan altınları aldığını da itiraf etmişti. Annem kurtulmak için şikayetçi olup boşanma davası açtı. Ancak annemi sürekli rahatsız edip şikayetinden vazgeçirdi. Annemi maddi olarak kullanmaya devam etti.

Olay günü sürekli annemleydik. Annem, evden göndermek istediği için Mehmet Erdoğan'la hiç konuşmuyordu. O en alt katta, annem orta, ben de en üst katta yatıyordum. Gece saat 02.00'ye kadar uyanıktım. Sonra saati hatırlamıyorum ama başıma vurulunca uyandım. Ayaklarımı bağladığını gördüm. Direnmek isteyince başıma kütük ile sertçe vurdu. Beni mahzene indirdi. Bana, 'Annenin çantası nerede?' diye soruyordu. 'Hata yaptın babana gidecektin, seni de öldüreceğim.' diye beni tehdit ediyordu. 'Canım yanıyor.' dedikçe ellerimdeki ipleri sıkıyordu."

Mahkeme Başkanı'nın, "Seni bağladığı sırada anneni öldürdüğünü biliyor muydun? Gece hiç ses duydun mu?" sorusuna müşteki A.A, "Hiç ses duymadım. Boğuşma olsaydı ses duyardım. Kesinlikle annemi uykudayken öldürdü. Çünkü annem kendisini koruyabilecek kadar güçlü bir kadındı." yanıtını verdi.

Zeynep Erdoğan'ın babası Atilla ve annesi Songül Öğretici de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme, avukat beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Erdoğan ile kocası Mehmet Erdoğan arasında 10 Mayıs 2021'de tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdoğan'ın göğsünden bıçakla yaralayan Mehmet Erdoğan, üvey oğlunu da iple bağlayarak kaçmıştı.

Bağlı olduğu ipten kurtulan oğlunun polise yaptığı ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zeynep Erdoğan'ın öldüğü belirlenmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ümitköy'de araçta yakalanan Mehmet Erdoğan tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erdoğan hakkında, "eşi kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından ise 7 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.