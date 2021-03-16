BURSA Doktora, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Bursa Tabipler Odası'ndan icra tebligatı - Son Dakika

Doktora, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Bursa Tabipler Odası'ndan icra tebligatı

BURSA'da özel bir hastanede çalışan göz doktoru Üzeyir Özlük'e, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, Bursa Tabipler Odası'ndan üyelik aidatlarını ödemediği için icra tebligatı gönderildi. Sosyal medya hesabından tebligatın fotoğrafını paylaşan Dr. Özlük, "Oda benim görüşlerimi yansıtmıyor. Özel hastanelerde çalışan hekimlerin, üye olma zorunluluğu kaldırılmalı" dedi. Bursa Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ise üyeliğin yasal zorunluluk olduğunu bildirdi.

Özel bir hastanede görev yapan göz doktoru Op. Dr. Üzeyir Özlük, üyesi olduğu Bursa Tabipler Odası'na yıllık aidatlarını yatırmadı. Bursa Tabipler Odası da faiz ve masraflar hariç toplam 1129,37 TL aidat için icra takibi başlattı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda gönderilen tebligat, Dr. Türkkan'ın çalıştığı hastanenin yönetimi tarafından teslim alındı. Tebligatın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özlük, 'Oda'nın son yıllarda yaptığı açıklamalar benim düşüncemi yansıtmıyor. Ancak hastanede çalışabilmek için Oda'ya mecburen üye oldum ve çıkamıyorum' dedi.

'ÜYELİK GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE OLMALI'

Tabipler Odası'na isteğe bağlı üyelik sisteminin getirilmesini savunun Dr. Özlük, DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Özelde çalışan bütün hekimler, yasa gereği Tabipler Odası'na üye olma mecburiyetinde. Dolayısıyla ben de üyeyim. Son birkaç yıldır, belli sebeplerle aidatımı ödeyemedim. Tabipler Odası bizimle iletişime geçebilirdi. Pandemi ve '14 Mart Tıp Bayramı' gibi özel kabul ettiğimiz süreçlerde haciz işlemi bize ulaştı. Hastane yönetimi bildirdi. Sosyal medya hesabımda bunu paylaşma ihtiyacı duydum. TabiplerOdası'na 'üye olma' şartı kamuda çalışan hekimlerimize yok. Özel hastanelerde doktorlar, çalışabilmek için üye olmak zorunda. Üyeliğin gönüllülük esasına göre yapılması gerektiğini düşünüyorum? diye konuştu.

'TIBBİ KONULARLA İLGİLENİLMELİ'

Tabipler Odası'nın mesleki sorunların dışında kalan konularla ilgilendiğini iddia eden Dr. Özlük, 'Hekimlerin özlük hakları gündeme getirilmeli. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için çalışma yapılmalı. Haklarımı savunmadıklarını düşünüyorum. Mesleğimizi yapabilmek için üyelik mecburiyetinin kaldırılmasını savunuyorum. Üyelik, gönüllülük esasına göre olmalı' dedi.

'KANUNİ ZORUNLULUK NEDENİYLE ÖDEYECEĞİM'

Dr. Özlük, aidat borcunu icra kararının kaldırılması için mecburen ödeyeceğini vurgulayarak, 'Tabipler Odası'na hekimler olarak sahip çıkmamız gerekir. Ancak Tabipler Odası'nın da genel politika dışında bizim haklarımızı savunması gerekir. O zaman meslek kuruluşumun yanında olurum. Kanunen borcu ödeyeceğim. Ancak kamuda ve özel hastanede çalışan doktorların meslek odası üyeliği konusunda eşit şartlarda olması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'AİDAT ÖDEMEK YASAL ZORUNLULUK'

Bursa Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada aidat ödemenin yasal zorunluluk olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Tabipler Odası'nın 'aidatı almıyorum', doktorların da 'vermiyorum' deme hakkı yok. Aidatını ödemeyen doktorlara defalarca posta, telefon ve dijital iletişim araçları ile ulaşılıyor. Yılda aidatını ödemeyen bir doktor 8 defa uyarılıyor ve bilgi veriliyor. Uzun süre borcunu ödemeyen doktorlar için de avukatlar devreye giriyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora giden haciz tebligatının kasıtlı olduğunu asla düşünmüyorum. Özel hastanelerde çalışan doktorlardan yıllık 520 TL, kamuda çalışanlardan ise 320 TL üye aidatı almak zorundayız. Odaya kayıt yaptırmak da yasalarla zorunlu bir durum. Bizler, hekim arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışması, özlük haklarının düzeltilmesi için mücadele veriyoruz.?