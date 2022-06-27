Doktora bebeğin down sendromlu olduğunu söylemediği suçlaması - Son Dakika
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Doktora bebeğin down sendromlu olduğunu söylemediği suçlaması

27.06.2022 12:06
Doktora bebeğin down sendromlu olduğunu söylemediği suçlaması

MANİSA'da bebekleri down sendromlu olarak dünyaya gelen Derya (24) ve Sıddık Toprak (33) çifti, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ö.A.'nın bu durumu kendilerinden sakladığını ileri sürerek, hakkında suç duyurusunda bulundu.

MANİSA'da bebekleri down sendromlu olarak dünyaya gelen Derya (24) ve Sıddık Toprak (33) çifti, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ö.A.'nın bu durumu kendilerinden sakladığını ileri sürerek, hakkında suç duyurusunda bulundu. Sıddık Toprak, "Bebeğimizin durumunu bize söylemedi. Bizim canımız yandı, başka kimsenin canı yanmasın" dedi. Doktor Ö.A. ise yargı süreci devam ettiği gerekçesiyle açıklama yapmadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Derya ve Sıddık Toprak çiftinin çocuk hasreti evliliklerinin 5'inci yılında sona erdi. Çift, 14 Eylül'de bir çocuklarının olacağını öğrendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ö.A.'nın özel kliniğine giden Derya Toprak, tarama testi için Manisa Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada doktor M.Y. bebeğin down sendromu riski taşıdığını belirtip, perinatolojiye sevk etti. Çift, doktorları Ö.A.'ya bu durumu anlattı ancak iddiaya göre Ö.A., böyle bir durum olmadığını, doğuma kadar da çocuğun sağlıklı olduğunu söyledi. Derya Toprak, 24 Mayıs'ta özel bir hastanede Ö.A.'nın girdiği operasyonla doğum yaptı. Doğumdan 1 gün sonra doğum yaptığı hastanedeki doktor ise çifte 'Esin' adını verdikleri çocuklarının down sendromlu olduğunu söyledi. Büyük bir şok yaşayan çift, doktorları Ö.A.'yı arayıp, çocuğun özel bir durumu olduğunu söyledi. Çift, Ö.A.'nın '5 yıldır evlat hasreti çekiyordunuz, söyleseydim aldıracak mıydınız?' sözleriyle tepki gösterdiğini ileri sürdü. Doğumdan 5 gün sonra İzmir Ege Üniversitesi'nde yapılan iki genetik testinde de bebek down sendromlu çıktı. Baba Sıddık Toprak, olayın ardından Manisa Adliyesi'ne gidip, Ö.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Toprak, savcıya verdiği ifadede doktorun en ağır şekilde ceza almasını istedi.'TARAMA TESTİ İÇİN ÇAĞIRDI'Manisa Adliyesi önünde yaşadığı olayı anlatan Sıddık Toprak, "5 yıldır çocuk hasreti çekiyorduk. Eşim 14 Eylül'de gebe kaldı. Özel kliniği olan, doktor Ö.A.'ya gittik. Çocuğun sağlıklı olduğunu söylüyordu. Tahlil için Manisa Şehir Hastanesi'ne gittiğimizde hastanedeki doktor, bebeğin down sendromlu olabileceğini söyledi. Bu durumu doktorumuz Ö.A. ile paylaştık ancak böyle bir durum olmadığını söyleyip, içimizin rahat etmesi için tarama testi yapmak amacıyla bizi yanına çağırdı. Normal şartlarda 7 günde çıkan test sonuçları 1 gün içerisinde çıktı. Her gittiğimizde bebeğin geliştiğini ve bir sorunu olmadığını söyledi. Doğumu da kendisi gerçekleştirdi. Sabah eşimin doğum yaptığı hastane doktoru gelip, çocuğumuzun down sendromlu olduğunu, bu durumu bilip bilmediğimizi sordu. Çok şaşırdık ve doktoru aradık. Bize '5 yıldır evlat hasreti çekiyordunuz, söyleseydim aldıracak mıydınız?' cevabını verdi" ifadelerini kullandı.'BİZİ MAĞDUR ETTİ'Bebeklerinin down sendromlu olduğunu doktorun kendilerinden sakladığını ileri süren Sıddık Toprak, "Doktor hakkında suç duyurusunda bulundum. Biz 5 yıl çocuk hasreti çektik ve biz bu hasreti çocuğumuzla yine gideririz ama bize söylense önceden önlem alırdık ve bu kadar hayal kırıklığına uğramazdık. Bizi mağdur etti, alay etti, aramadı, ilgilenmedi. Yargılanmasını istiyorum. Bizim canımız yandı, başka kimsenin canı yanmasın" dedi.Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Ö.A. ise yargı süreci devam ettiği için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktora bebeğin down sendromlu olduğunu söylemediği suçlaması - Son Dakika

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