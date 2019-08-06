Doktora bıçaklı saldırı
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Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:30 Kaynak: İHA
'te 25 Aralık
Devlet Hastanesinde görev yapan göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, 25 Aralık Devlet Hastanesinde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir hasta, sağlık kurulundan sağlık raporu almak istedi. Sağlık kurulundan rapora onay çıkmayınca öfkelenen hasta, göz doktoru Kutlay Kandemir'i bekledi. İsteği onaylanmayan hasta, Kandemir'in dışarı çıkmasıyla saldırıya geçti. Doktor Kandemir'i bıçaklayan hasta, hastaneden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Kandemir tedaviye alındı. Yaralanan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, doktoru bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
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