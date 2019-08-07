Son Dakika Haberleri: Doktora bıçaklı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Doktora bıçaklı saldırı

1 saat önce

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan göz doktorunun meslektaşları, protesto gösterisi düzenledi.

Doktora bıçaklı saldırı, System.String[]
Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan göz doktorunun meslektaşları, protesto gösterisi düzenledi.
25 Aralık Devlet Hastanesinin bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, dün hastane doktorlarından Kutlay Kandemir'in bıçaklı saldırıya uğramasını protesto etti.
Grup adına açıklamada bulunan Dr. Cengiz Muhtar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.
Bu konuda gereken adımların atılmasını istediklerini ifade eden Muhtar, "Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sporda şiddetin önlenmesine yönelik düzenlenen yasal çalışmaların benzerini biz de bekliyoruz. Bu noktada Meclis'in çalışma başlatmasını istiyoruz. Henüz saldırgan da yakalanmış değil. Emniyet güçlerinden de bu konuda çalışmaların hızlandırılmasını arzuluyoruz. İnşallah Kutlay hocamıza yapılan saldırı, sağlıktaki son saldırı olarak kayıtlara girer." diye konuştu.
Saldırıya uğrayan ve hayati tehlikeyi atlatan Kutlay Kandemir de saldırganın henüz yakalanmamış olması nedeniyle gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunamayacağını belirterek, sağlıktaki şiddetin önlenmesini beklediklerini kaydetti.
Grup, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü
New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:43:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktora bıçaklı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]