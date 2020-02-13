Doktora bıçaklı saldırı girişimini vatandaşlar engelledi - Son Dakika
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Doktora bıçaklı saldırı girişimini vatandaşlar engelledi

6 saat önce

Bolu'da üniversite hastanesindeki görevli bir doktora, engelli olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından yapılan bıçaklı saldırı girişimi, odada bulunan vatandaşlar tarafından engellendi.

Doktora bıçaklı saldırı girişimini vatandaşlar engelledi, System.String[]

Bolu'da üniversite hastanesindeki görevli bir doktora, engelli olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından yapılan bıçaklı saldırı girişimi, odada bulunan vatandaşlar tarafından engellendi.


Olay, öğle saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli şahıs engelli raporu alabilmek için Sağlık Kurulu Heyeti'ne başvurdu. Yapılan başvuru neticesinde heyet, M.A.'nın yüzde 30 derecede engelli olduğunu bildirdi. Engelli maaşı almak için kendisine verilen rapordaki derecenin yüzde 40'a çıkarılmasını isteyen M.A., hastaneye tekrar gelerek Sağlık Kurulu Heyeti doktorlarını tehdit etti. M.A. tehdit ettiği doktorla beraber Sağlık Kurulu Heyeti Başkanı, Yeşilay Bolu Şube Başkanı ve BAİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan'ın bulunduğu başhekimlik katına çıktı. Dr. Kayhan'ın odasına aniden giren M.A.'nın belinden bıçak çıkardığını gören vatandaşlar, şahsı etkisiz hale getirdi. Kayhan ise olaydan yara almadan kurtuldu.


Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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