Doktora bıçaklı saldırıda bulunan hasta yakını, malzeme dolabını da kırmış - Son Dakika

İZMİR Bornova ilçesinde, gerekli tetkik ve muayeneleri yapıldıktan sonra kendisini maske takması için uyaran Dr. Musa Bakış'a bağırdığı ileri sürülen kadın hasta ile doktora bıçak çekip, darp etmeye çalıştığı belirlenerek, gözaltına alınan dini nikahlı eşinin polisteki işlemleri sürerken olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hasta G.B.'nin Dr. Bakış'a "Takmışsın koronavirüse" dediği, eşi Ö.Ş.'nin sedyenin yanında bulunan ve ilaç ile çeşitli sağlık malzemelerinin bulunduğu sehpaya yumruk atıp, kırdığı ardından ise küfürler savurduğu da belirlendi.

Nefes almakta zorlanan G.B., dün gece saatlerinde eşi Ö.Ş. ile iddiaya göre maske takmadan, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Dr. Musa Bakış, yapılan tetkik ve muayenesi sonucu bir soruna rastlanmayan ve endişe edilecek bir durumu olmadığı belirlenen

G.B.'den maskesini takmasını istedi. Ancak, G.B., maske takmayacağını belirtip Dr. Bakış'a çıkıştı. Tartışmaya G.B.'nin eşi Ö.Ş de karıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Ö.Ş., Dr. Bakış'a bıçak çekip, darp girişiminde bulundu. Hasta yakınları arayı girip, Ö.Ş.'ye engel olmaya çalıştı. Bu sırada doktor Bakış, 'beyaz kod' verdi. Bu sırada gelen hastane polisi olaya müdahale edip, G.B. ve Ö.Ş.'yi dışarı çıkardı. Doktor Bakış'ın şikayetçi olması üzerine G.B ve Ö.Ş. gözaltına alındı. Polis, şüpheliler hakkında soruşturma başlatırken olayla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı.'TAKMIŞSIN KORONAVİRÜSE DEYİP' ÇIKIŞMIŞG.B.'nin tetkik ve muayenesinin yapılmasını ardından kendisinden maske takması isteyen doktor Musa Bakış'a, 'Sen ne biçim doktorsun? Göveni yap, karışma bana. Takmışsın koronavirüse' diyerek, tepki gösterdiği öğrenildi. Bunun üzerine hasta yakını Ö.Ş.'nin de olaya dahil olup, sedyenin yanında bulunan ve içinde ilaç ve çeşitli sağlık malzemelerinin bulunduğu sehpaya yumruk atıp, kırdığı ardınan da küfürler savurup Dr. Bakış'a bıçak çekip, darp etmek için üzerine yürüdüğü belirlendi.TABİP ODASINDAN KINAMA

İzmir Tabip Odası yayımladığı mesaj ile olayı kınadı. Mesajda, "Odamız saldırganlara gerekli yaptırımların uygulanması için her türlü girişimde bulunacaktır. Pandemi sürecinde özveri ile sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının can güvenliği korunmalıdır. İşveren olarak Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının güvenliğinden ve can güvenliğinden sorumludur. AVM'lere bile girişte güvenlik taramasından geçilirken bıçakla, silahla hastaneye girilebiliyor. Sağlıkta şiddet bir iş kazasıdır. Gerekli tedbirleri almayan gerekli düzenlemeleri yapmayan yöneticiler şiddet ve sonuçlarından sorumludur" denildi.