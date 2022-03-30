Doktora cinsel saldırıdan tutuklama - Son Dakika
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Doktora cinsel saldırıdan tutuklama

30.03.2022 15:18
Doktora cinsel saldırıdan tutuklama

ANKARA'da anestezi doktoru İsa Ö.K., hastanede burun ameliyatı olan hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

ANKARA'da anestezi doktoru İsa Ö.K., hastanede burun ameliyatı olan hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

G.K. adlı kadın, 25 Mart'ta hastanede burun ameliyatı olduktan sonra kendisini 'Atakan' olarak tanıtan anestezi doktoru İsa Ö.K.'nin, ultrason çekilen alana gelip perdeleri kapatarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia edip, suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı. İsa Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen İsa Ö.K., "Hastanın muayeneyi yaparken bilinci açıktı. Kendisine bilgilendirme yaptım. Yaptığım işlemleri de adım adım anlattım. Muayeneyi yaptığım alanda perdenin dışında pek çok insan vardı. Ayrıca ben muayene yaparken de hastanın yakını olan sağlık çalışanı içeri girip çıktı. Hastanın ameliyatı sebebiyle bir komplikasyon gelişmeyecek olmasına rağmen önceki hastadaki bilgimi pekiştirmek için sadece cihaz ile sağ ve sol omuz bölgelerini kontrol ettim. Müşteki beni ismen tanır, kendinde telefon numaram vardır. Kimliğimi gizleme ihtimalim mevcut değildir. Ben kendimi kimseye 'Atakan' olarak tanıtmadım. Sadece yolda yürüyorken mesai arkadaşım olan Atakan'ın ismini söylemiş olabilirim" dedi.

Hastanın narkozun etkisiyle kendisini yanlış anlamış olabileceğini savunan şüpheli, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini söyledi. Hastanede olay yerine yakın bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasında yer aldı. TUTUKLANDIİsa Ö.K., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Şüpheli doktorun tutuklama müzekkeresinde şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu tıbbi müdahalenin gerekliliği hususunda yeterli bir açıklama ortaya koyamaması, yine şüphelinin ilgili tıbbi müdahale sonrasında yapmış olduğu tespit ve işlemleri herhangi bir şekilde kayda almayarak ve ismini Atakan olarak belirterek olay yerinden ayrılmış olması, olayda kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koymaktadır. Şüphelinin nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren CD izleme tutanağı içeriği, müşteki ile arasında önceye dayalı bir husumet bulunmaması ve bilgi sahibi şahısların anlatımları dikkate alındığında şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının yetersiz kalacağı göz önüne alınarak tutuklanmasına hükmedilmiştir."


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Ankara Başsavcılığı, Saldırı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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