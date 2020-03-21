Doktora değil araç muayenesine koştular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktora değil araç muayenesine koştular - Son Dakika

Doktora değil araç muayenesine koştular

6 saat önce

Türkiye genelinde korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları yapılırken Adanalılar araçlarını muayene ettirmek yetkili istasyonlara akın etti.

Doktora değil araç muayenesine koştular, System.String[]

Türkiye genelinde korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları yapılırken Adanalılar araçlarını muayene ettirmek yetkili istasyonlara akın etti.


Dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde toplu alanların kapatılması kararı alındı. Ancak insan yoğunluğunun neredeyse hiç azalmadığı TÜVTÜRK'ün taşıt muayene istasyonları tam kapasite faaliyetini sürdürüyor. Adanalılar da muayene günü gelen araçlarını TÜVTÜRK'ün taşıt muayene istasyonuna götürdü.


Onlarca vatandaş 1 metre kuralını da hiçe sayarak araç muayene istasyonunda sıra bekledi. Öte yandan bazı vatandaşların ise maske takarak kendilerini virüsünden korumaya çalıştıkları görüldü.


Otomobilini muayeneye getiren Haluk İlli isimli vatandaş mecburiyetten geldiğini söyleyerek, "Buna önlem alınması lazım. Çok tehlikeli bir hastalık. Keşke kimse evinden çıkmasa. Ben mecburiyetten geldim. Arabamın muayenesi bitmişti. Yaptırmasak cezamız var. Yaptırınca da böyle burada sıra bekliyoruz. Her taraftan insan geliyor. Nasıl kendimizi koruruz Allah'a bıraktık artık. Takdir Allah'ın. Böyle bir risk var ise burası da kapanmalı. 1 metre kuralına kimse de uymuyor. Görünen köy kılavuz istemez. 15-20 gün devlet iş yerlerini de kapatmalı bence" diye konuştu. - ADANA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:08 Kaynak: İHA

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