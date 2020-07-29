Doktora gitmeye ikna olmayan taksici hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde daha önce birden fazla kalp krizi geçiren ve doktora gitmeye ikna olmayan taksi şoförü, dün geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Kumluca'da taksi şoförü Bilal Uysal, dün sabah işe gitmeye hazırlanırken evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Daha önce de birden fazla kriz geçirdiği ve bir türlü doktora gitmeye ikna olmadığı öğrenilen Uysal, bu defa krizi atlatamadı. Bilal Uysal'ın iş arkadaşları, "Bazen aşırı bir şekilde terler, yüzü morarırdı. Belli bir zaman sonra kendine gelirdi. 'Doktora git' dediğimizde, 'oluyor bende bu rahatsızlık ama kendiliğinden geçiyor. Bir şey olmaz' derdi. Bu defa atlatamamış. Çok üzgünüz, çok sevdiğimiz meslektaşımızdı" dedi. - ANTALYA