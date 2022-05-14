Doktora götürülen çocukların cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı! Öz baba tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de, 3,5 ve 5 yaşlarında 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba S.M. tutuklandı. S.M.'nin daha önce de engelli erkek kardeşine cinsel istismarda bulunması nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

"BABAM BİZİ ACITIYOR"

Düzce'nin Körpeşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda babaannelerinin doktora götürdüğü biri 3,5 diğeri 5 yaşında iki kız kardeşten 5 yaşında olanı, "Babam bizi acıtıyor" dedi. Durumdan şüphelenen doktor, polise haber verdi. İki çocuk adli tıp kurumuna götürüldü. Çocukların cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

MAHKEME VELAYETİ BABAYA VERMİŞ

Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan S.M. ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.S.M.'nin daha önce engelli erkek kardeşine de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı ve bu sırada eşinin kendisini terk ettiği, mahkeme kararıyla iki küçük çocuğun velayetinin babaya verildiği öğrenildi.