Doktora, 'güvenlik kamerası' tartışmasında darp - Son Dakika
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Doktora, 'güvenlik kamerası' tartışmasında darp

19.05.2022 14:49
Doktora, 'güvenlik kamerası' tartışmasında darp

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, bir süre önce taşındığı kliniğin üzerine bitişikteki lokalin işletmecileri tarafından takılan güvenlik kameralarının kaldırılması isteyince çıkan tartışmada, 4 kişi tarafından darbedildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, bir süre önce taşındığı kliniğin üzerine bitişikteki lokalin işletmecileri tarafından takılan güvenlik kameralarının kaldırılması isteyince çıkan tartışmada, 4 kişi tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, 10 gün önce taşındığı kliniğin üzerine bitişikteki lokalin işletmecileri tarafından daha önce takıldığı öğrenilen güvenlik kameralarının, kadın müşterilerinin rahatsız olması nedeniyle birkaç kez kaldırılmasını istedi. Ancak, lokalin işletmecileri, Dr. Gül'ün bu isteğini geri çevirdi. Dr. Gül, rehabilitasyon merkezinin önünden geçen lokal çalışanlarından Sedat Ö.'den yine güvenlik kameralarını kaldırmalarını isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dr. Gül, Sedat Ö. ve 3 lokal çalışanı tarafından dövüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Sedat Ö., kardeşi Suat Ö. ve Bülent A.'yı gözaltına aldı, 1 şüpheli ise kaçtı.

Saldırının ardından Dr. Gül, darp raporu alırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Dr. Gül'ün polisteki ifadesinde, lokal sahiplerine güvenlik kameralarını kaldırmaları ricasında bulunduğunu belirterek, "Bu isteğim kabul edilmedi ve saldırıya uğrayıp, darbedildim" dediği belirtildi.Kendisine saldıranları tanımadığını belirten Dr. Gül, bu kişiler arasında lokal sahibinin bulunmaması nedeniyle ondan şikayetçi olmadı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise haklarındaki iddiaları kabul etmedi.İfadelerinin alınmasının ardından şüphelilerden 2'si salıverilirken, Sedat Ö.'nün işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada darp olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Dr. Gül'ün yere düştüğü, bu sırada da dövülmeye devam edildiği görüldü.


Doktora, 'güvenlik kamerası' tartışmasında darp
Doktora, 'güvenlik kamerası' tartışmasında darp
Doktora, 'güvenlik kamerası' tartışmasında darp
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Kaynak: DHA

Rehabilitasyon, Güncel, Son Dakika

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