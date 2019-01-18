Doktora Hakaret ve Tehdide Hapis Cezası
1 saat önce
Niğde'de acil serviste görevli doktora hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu öne sürülen hasta yakını, yargılandığını davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Niğde
'de acil serviste görevli doktora hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu öne sürülen hasta yakını, yargılandığını davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisinde pratisyen doktor olarak görev yapan I.I'ya hakaret ettiği ileri sürülen hasta yakını T.A. hakkında dava açıldı.
Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında T.A, "hakaret" suçundan 11 ay 20 gün, "tehdit" suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, daha önce mahkumiyeti bulunduğu için sanığın cezasını ertelemeyerek infazına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:26 Kaynak: AA
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