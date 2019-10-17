Son Dakika Haberleri: Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum
Son Dakika Güncel Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum

Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum

1 saat önce

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan Bayram K., polisteki sorgusunda, "Olay günü hastanede ilaç yazmadılar, bana sürekli gülüyorlardı.

Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum, System.String[]

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan Bayram K., polisteki sorgusunda, "Olay günü hastanede ilaç yazmadılar, bana sürekli gülüyorlardı. Bu durum sinirimi bozdu ve kayıt yaptırmadan doktorun odasına girdim. Esrar kullandığım için orada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Doktora kitlendiğim için ona saldırmışım" dedi.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü, jilet ile boğazından yaraladıktan sonra, Karşıyaka ilçesinde çantasını çalmaya çalıştığı bir kadını yerlerde sürüklerken yakalanıp gözaltına alınan Bayram K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Farklı suçlardan hakkında arama kaydı bulunduğu ortaya çıkan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, doktor Songür'e istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını anlattı.Şüpheli B.K. polisteki ifadesinde, "Olay günü hastanede ilaç yazmadılar ve bana sürekli gülüyorlardı. Bu durum sinirimi bozdu ve kayıt yaptırmadan doktorun odasına girdim. Esrar kullandığım için orada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Doktora kilitlendiğim için ona saldırmışım. Uyuşturucu kullandığım için şuurumu kaybetmişim. Bu olaydan dolayı pişmanım" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
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