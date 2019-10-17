Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum (2)
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TUTUKLANDIİzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, jiletle boğazından yaralayan Bayram Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:05 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, jiletle boğazından yaralayan Bayram Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Davut CAN/İZMİR,
Asistan doktor, hastası tarafından jiletle boğazından yaraladı Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor