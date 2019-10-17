Son Dakika Haberleri: Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum (2)
Son Dakika Güncel Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum (2)

Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum (2)

49 dakika önce

TUTUKLANDIİzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, jiletle boğazından yaralayan Bayram Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum (2), System.String[]

TUTUKLANDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, jiletle boğazından yaralayan Bayram Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR,


Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:05 Kaynak: DHA
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