Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Didim ilçesinde polisler tarafından alkol muayenesine getirilen Tahir D.'nin doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, "Arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
18 Aralık Cumartesi gecesi Didim'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ekiplere mukavemette bulunan şahıs, emniyet güçlerince rapor için Didim Devlet Hastanesi'ne getirildi. Alkollü T.D., yanına yaklaşan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, ani kafa darbesi ile yaralanan Kılıç'ın kaşı açıldı. Saldırıya uğrayan doktorun kaşına 5 dikiş atılırken, savcılığa sevk edilen saldırgan T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Doktora kafa atan şahsın serbest bırakılmasına Bakan Koca tepki gösterdi - Son Dakika