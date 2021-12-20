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DOKTORA KAFA ATAN ŞÜPHELİ BU KEZ TUTUKLANDI - Son Dakika

DOKTORA KAFA ATAN ŞÜPHELİ BU KEZ TUTUKLANDI

20.12.2021 16:30

AYDIN'ın Didim ilçesinde, adli muayene için getirildiği hastanede Doktor Doğancan Kılıç'a (26) kafa atıp yaraladıktan 11 saat sonra serbest bırakılan ancak olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen Tahir Doğan...

AYDIN'ın Didim ilçesinde, adli muayene için getirildiği hastanede Doktor Doğancan Kılıç'a (26) kafa atıp yaraladıktan 11 saat sonra serbest bırakılan ancak olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen Tahir Doğan (29) tutuklandı. Öte yandan, bugün Didim Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Türk Sağlık Sen Aydın Şubesi, şüpheli Doğan'a en ağır cezanın verilmesini istedi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 18 Aralık'ta saat 00.10'da trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir Doğan, elleri kelepçelenerek, Didim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada doktorun muayenesi bekleyen şüpheli, sürekli polisin elinden kurtulmaya çalışırken, iddiaya göre bir yandan da çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bir süre sonra Doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Doğan'ın yanına gidip, kabine geçmesini istedi. Bu sırada elleri kelepçeli olan şüpheli Doğan, doktor Kılıç'a biraz daha yaklaşıp, kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, polisler saldırgan Tahir Doğan'ı

yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından muayene yapılamadan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 11 saat sonra serbest bırakıldı.

BİR GÜN SONRA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Didim Cumhuriyet Savcılığı yeniden harekete geçerek Tahir Doğan. hakkında yakalama kararı çıkardı. Doğan, bir gün sonra ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam evinde yakalanıp, yeniden gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı. Doğan'ın savcılıktaki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul edip, "Alkollüydüm. O nedenle kendimde değildim. Doktora kafa attığım için pişmanım" dedi.

'AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMASINI İSTİYORUZ'

Öte yandan, Türk Sağlık-Sen Aydın Şubesi tarafından, Didim Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapılarak Dr. Doğancan Kılıç'a yapılan saldırı kınandı. Türk Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Hüseyin Doğan, salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten sağlık çalışanlarının bu kadar ağır iş yüklerinin yanında böyle ne olduğu belirsiz bir kişi tarafından şiddete maruz kalınması durumun nasıl içinden çıkılmaz bir hal alındığını gösterdiğini söyledi. Doğan, "Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve insanlıktan nasibini almamış saldırgana en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Kınamakla, unutmakla ve münferit bir olay gibi görmekle bu şiddetin ne sonu gelir ne de çalışan kendini güvende hisseder. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken, kendi hayatını kaybetme endişesi yaşayan sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır" dedi.

DOKTORA KAFA ATAN ŞÜPHELİ BU KEZ TUTUKLANDI
DOKTORA KAFA ATAN ŞÜPHELİ BU KEZ TUTUKLANDI
DOKTORA KAFA ATAN ŞÜPHELİ BU KEZ TUTUKLANDI
DOKTORA KAFA ATAN ŞÜPHELİ BU KEZ TUTUKLANDI

Tahir Doğan, Hisarcık, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOKTORA KAFA ATAN ŞÜPHELİ BU KEZ TUTUKLANDI - Son Dakika


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