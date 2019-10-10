Son Dakika Haberleri: Doktora küfre, 11 ay 20 gün hapis cezası
Son Dakika Güncel Doktora küfre, 11 ay 20 gün hapis cezası

Doktora küfre, 11 ay 20 gün hapis cezası

2 saat önce

İZMİR'de, diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden Hamdullah Taş (33) gittiği hastanede görev yapan acil tıp uzmanı Dr. Güneri Kuruöz'ün, diğer hastalardan önce kendisine bakmasını istedi.

Doktora küfre, 11 ay 20 gün hapis cezası, System.String[]

İZMİR'de, diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden Hamdullah Taş (33) gittiği hastanede görev yapan acil tıp uzmanı Dr. Güneri Kuruöz'ün, diğer hastalardan önce kendisine bakmasını istedi. Dr. Kuruöz, bu isteği reddedince doktora küfürler eden Hamdullah Taş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2018 yılının Kasım ayında, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden, 2 çocuk babası Hamdullah Taş, o sırada bir hastasıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Güneri Kuruöz'ün yanına gidip, kendisine öncelik vermesini istedi. Bunun üzerine Kuruöz, durumu ağır olan hastaların olduğunu ve onlarla ilgilenmeden bunu yapamayacağını söyledi. Hamdullah Taş konuşmaya devam edince, Kuruöz vakit kaybetmemek için cevap vermeyip, hastasıyla ilgilenmeye devam etti. Bunun üzerine sinirlenen Taş, küfürler ederek, olay yerinden uzaklaştı. Dr. Kuruöz, 'beyaz kod' uygulamasını başlatıp, hastaneye polis çağırdı ve karakola gidip, şikayetçi oldu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Taş, geçen haziran ayında görülen ilk duruşmada, kendisine çok kaba davranıldığını ve küfretmediğini ileri sürdü. Önceki gün yapılan ikinci duruşmada ise karar açıklandı. Taş'a, kamu görevlisine hakaret suçundan, 1 yıl 2 ay ceza verildi. Ceza, indirimlerle birlikte 11 ay 20 güne düşürüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı
Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez Bakan Selçuk: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik Son Dakika: HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:19:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktora küfre, 11 ay 20 gün hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]