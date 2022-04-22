DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÖREN YERLERİNDE DERS İŞLEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÖREN YERLERİNDE DERS İŞLEDİ

22.04.2022 16:17

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni gezen yerli ve yabancı 50 doktora öğrencisi ders işledi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni gezen yerli ve yabancı 50 doktora öğrencisi ders işledi.

Yerli ve yabancı 17 üniversite ve 8 enistitüsü tarafından değişik alanlarda doktora yapan 50 öğrenci Tilmenhöyük Arkeoloji park ve Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde 'Geçmiş sahip çıkmak' dersi işlendi.

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde araştırmalar yaparak 31 yıl aradan sonra kurtarma kazılarını yürüten Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, doktora öğrencilerine, Hitit şehirlerinden biri olan Tilmen Höyük Arkeoloji Parkını ve Yesemek Açık Hava Müzesi'nde kurtarma kazılarıyla ilgili bilgi verdi.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÖREN YERLERİNDE DERS İŞLEDİ
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÖREN YERLERİNDE DERS İŞLEDİ
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÖREN YERLERİNDE DERS İŞLEDİ
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÖREN YERLERİNDE DERS İŞLEDİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Şehitlerin isimleri Balıkesir Üniversitesinde yaşatılıyor Son dakika haberi: Şehitlerin isimleri Balıkesir Üniversitesinde yaşatılıyor Uluslararası 50 doktora öğrencisi eğitim için tarihi ören yerleri gezdi Uluslararası 50 doktora öğrencisi eğitim için tarihi ören yerleri gezdi

Üniversite, Arkeoloji, Doktora, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÖREN YERLERİNDE DERS İŞLEDİ - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÖREN YERLERİNDE DERS İŞLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement