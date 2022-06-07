Doktora otopark tartışmasında darp suçlaması

KONYA'da, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Alkış (45), müdürlüğün bahçesinde araç parkı tartışmasında Kızılay'da görevli doktor M.F.D.'nin kendisini darbedip, otomobiline zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Alkış ile aynı binadaki Kızılay'da görevli doktor M.F.D. arasında 2 Haziran günü müdürlüğün bahçesine araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Olayın ardından, aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandığını aracının da zarar gördüğünü öne süren Alkış, M.F.D. hakkında polise 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçundan şikayette bulundu.

Kardeşinin 20 yıl önce Tunceli'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu, kendisinin de şehit yakınlarına tanınan hak kapsamında güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını belirten Alkış, "Doktor, M.F.D., 5 Mart'ta Kızılay'a gelmişti. 7 Mart günü ilk olarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan arkadaşlarla tartıştı. 'Arabanızı buraya koymayın. Ambulansı buraya koymayın' şeklinde bir tartışmaydı. Zaten 112'de çalışan arkadaşlarım şikayetçi oldu. Kurum içi soruşturma başlatıldı. 8 Mart'ta da yanına gittiğimde ben, 'Bana arabanı buraya koyma' diyorsun ama burada bir kurum amirimiz var. Siz Kızılay'da kan almada çalışıyorsunuz, otoparka karışamazsınız, personel arabasını koymakta haklıdır' dedim. Bana 'Sen kimsin? Alt tarafı bekçisin, şehit kardeşinin gücüne mi güveniyorsun' diyerek saldırdı. Daha sonra ben de şikayetçi oldum. Kurum içinde idari soruşturma zaten başlamıştı" dedi.2 Haziran günü de doktorla yine aralarında tartışma çıktığını belirten Mehmet Alkış, "Bana yine 'Arabanı çek' dedi. Ben yanına gittim. 'Bak hocam. Daha önce bir olay yaşadık, soruşturma devam ediyor. Uzatma ve şikayetiniz varsa kurum amirlerimle görüşün. Ben bu kurumda çalışıyorum. Benim buraya arabayı koyma hakkım var' dememe rağmen bana 'Kardeşinin kan parasıyla aldığın arabayla hava mı yapıyorsun' dedi. Ben de ona 'Kardeşimin adını ağzına alma' dedim. Daha sonrasında saldırıya uğradım, darbedildim, arabam tekmelendi. Olay sonrasında avukat olan eşim oraya geldiğinde ona da küfürler, hakaretler etti. Biz bu doktor hakkında şikayetçiyiz. Davayı da sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Alkış, doktor M.F.D.'nin, şehit kardeşine de küfrettiğini öne sürdü.'PSİKOLOJİK OLARAK İYİ DEĞİLİM'Olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Mehmet Alkış, "Boynumda, kafamın iç kısmında, dirseğimde ve bacaklarımda yaralar var. Özellikle şikayetçi olduk. Psikolojik olarak iyi değilim. Çalıştığım kurumdan 20 gün izin aldım" dedi.ANNE VE BABASI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUMehmet Alkış'ın babası Duran ve annesi Emine Alkış da doktor M.F.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na 'Ölünün hatırasına hakaret', 'Hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. DOKTOR KENDİSİNİ SAVUNDU

Doktor M.F.D. ise olayın anlatıldığı gibi olmadığını belirterek, "Şahıs aracını sürekli hastaların geçemeyeceği şekilde aracını park ediyordu. Daha önce defalarca yöneticiler tarafından uyarıldı. Olay günü ise çalışmamasına rağmen yine gelip aracını oraya park etti. Bir kan bağışçısı ise rahatsızlanınca onu yukarıya çıkarmak istedik. Bu sırada şahıs gelince ona 'Arabanı burada bırakmamanı söylemiştim' dedim. Daha sonra üzerime yürüdü aramızda tartışma çıkınca önce yanımdaki hemşireye yumruk attı. Daha sonra da bana saldırdı. Kimsenin şehit kardeşine küfür etmedim. Etsem bile sizce beni oradan sağ çıkarırlar mı? Yıllarca doğuda görev yaptım. Şehit askerlerimiz ve yaralı askerlerimizi tedavi ettim" ifadelerini kullandı.