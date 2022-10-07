Son dakika 3. sayfa: Doktora saldıran CHP'li başkan ve kardeşi kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Doktora saldıran CHP'li başkan ve kardeşi kamerada

07.10.2022 10:40

Son dakika haberi: Doktora saldıran CHP'li başkan ve kardeşi kamerada Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde başhekim yardımcısına saldırdıkları için gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi serbest bırakıldı.

Doktora saldıran CHP'li başkan ve kardeşi kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde başhekim yardımcısına saldırdıkları için gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi serbest bırakıldı.

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden ağabeyi için koridorda bekleyen Ethem Karakoç, bu sırada gelen Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a tepki gösterdi. Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan'a saldırarak darp etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle götürülen Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan, Karakoç'lardan şikayetçi oldu. Yapılan defin işlemlerinin ardından Ethem ve Yusuf Karakoç polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Konya haberi! Bozkır ilçesinde Halk Günü etkinliği düzenlendi Konya haberi! Bozkır ilçesinde Halk Günü etkinliği düzenlendi İzmir haberi... Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'nün Esnaf Buluşmalarına Devam Ediyor İzmir haberi... Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'nün Esnaf Buluşmalarına Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Şemdinli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Doktora saldıran CHP'li başkan ve kardeşi kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmanın çıkış noktasını anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:39 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:19:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Doktora saldıran CHP'li başkan ve kardeşi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement