Doktora Saldıran Hasta Yakını, Odanın Kapısını Kırdı
1 saat önce
KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye getirdiği kardeşinin yatırılmasını isteyen ağabey, buna gerek olmadığını söyleyen doktorua saldırdı.
KOCAELİ Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye getirdiği kardeşinin yatırılmasını isteyen ağabey, buna gerek olmadığını söyleyen doktorua saldırdı. Hasta yakını odaya giren doktorun kapısını yumruklayarak kırdı.
Olay, gece saatlerinde, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Boğaz ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran 25 yaşlarındaki erkek hastaya uzman doktor, ilaç yazıp evine gönderdi. Kardeşinin acil serviste yatırılarak tedavi edilmesini isteyen ağabey, doktorla tartışmaya başladı. Hasta yakını, hastayı yatıramayacağını söyleyen erkek doktora saldırdı. Hastanedeki görevliler araya girerken, doktor, uzman hekim odasına girdi. Hasta yakını bu kez uzman hekim odasının kapısını yumruklamaya başladı. Kapı kırılırken, güvenlik görevlileri ve hastane polisinin araya girmesiyle etkisiz hale getirilen hasta yakını, gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:06 Kaynak: DHA
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