Doktora saldırı iddiasıyla ev hapsinde tutulan şahsın elektronik kelepçesi çıkarıldı - Son Dakika

Doktora saldırı iddiasıyla ev hapsinde tutulan şahsın elektronik kelepçesi çıkarıldı

Trabzon'da geçtiğimiz Nisan ayında hastanede kanser tedavisi gören babasının vefatının ardından çıkan tartışmada elindeki oksijen tüpü ile doktor ve sağlık personellerine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme cezası uygulanan şahsın...

Doktora saldırı iddiasıyla ev hapsinde tutulan şahsın elektronik kelepçesi çıkarıldı, System.String[]

Trabzon'da geçtiğimiz Nisan ayında hastanede kanser tedavisi gören babasının vefatının ardından çıkan tartışmada elindeki oksijen tüpü ile doktor ve sağlık personellerine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme cezası uygulanan şahsın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Sanık İhsan Aydın hakkında Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen "konutu terk etmeme" cezasının kaldırılmasına karar verildi.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına hastanede hemşire olarak görev yapan Merve Kılıç, sanık İhsan Aydın ve avukatları katılırken, Doktor Esra Ersöz Genç ve avukatı duruşmaya katılmadı.

"İzole alana zorla girdiler"

Duruşmada, olay günü yaşananları anlatan hemşire Merve Kılıç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde 6 yıldır görev yaptığını ve olay gününde 08.00-16.00 vardiyasına gittiğini söyleyerek, "Tahsin Aydın isimli hastayı hemşire arkadaşlarımdan devraldım. Hastayı devraldığımda kalbi durmuştu. Saat 11.00'a kadar hastanın yanında müdahale durumunda ben bulunuyordum. Hastanın kalbi ara ara durup tekrar çalışıyordu. Gereken müdahale ve tedaviler yapılıyor, hastanın yakınlarına gelişmelerden bilgi veriliyordu. En son hastanın kalbi durdu ve anca müdahalelere rağmen hasta döndürülemedi. Doktor hanım (Esra Ersöz Genç) dışarıya çıkıp hasta yakınlarına vefat haberini verdi ve tekrar içeri girdi" beyanında bulundu.

Hastanın ölüm kararı verildikten sonra hastayı toparlayarak morga gönderme işlemlerine başladıklarını söyleyen Kılıç, "10-15 dakika süre geçti. Bağırma, çağırma ve arbede sesleri gelmeye başladı. Doktor hanım bir başka hasta için dışarı çıkmıştı. Kapı yumruklama sesleri gelince güvenliği ve polisi yukarı yönlendirmelerini söyledim. Zorla içeri girilmeye çalışılan alan izole bir alandı. Ancak tutulma girilebiliyordu. Kapıyı zorla açıp odanın bulunduğu yere koştular. İçeri girenleri uyardım. Yavaş yavaş dışarı çıktılar. Sadece İhsan Aydın kaldı. Odadan çıkacağını düşündüm. Bazı söylemlerde bulunarak oksijen tüpünü tutup üzerimize savurdu" iddialarında bulundu.

Duruşma hakimi, olayla ilgili bilirkişi raporlarının tamamlandığını ve dosyaya koyulduğunu söyledi.

İfadelerin çelişkili olduğunu iddia etti

Daha sonra söz alan ve iddialara cevap veren sanık İhsan Aydın, "Biz saat 07.00 civarı hastaneye gittik. Tüp 08.00'dan önce takılmıştı. Ancak Merve Kılıç hastayı 08.00'da devraldığını söylemektedir. Ayrıca Merve Kılıç bulunduğu yerin dış kapısıyla ilgili olarak da beyanda bulundu. Ancak müvekkili iç kısımla ilgili beyanda bulunduğuyla alakalı olarak beyan verdi. Doktor Esra Ersöz Genç bir önceki duruşmada tehditten bahsetmedi. Ancak Merve Kılıç bu duruşmada tehditten bahsetmektedir" diyerek Merve Kılıç'ın ifadelerinin çeliştiğini iddia etti.

"Doktor sosyal medyanın gücünü etkili bir şekilde kullanmıştır"

Duruşmada, savunma için söz alan sanık avukatı Muhammed Raşit Çelik, "Doktor Esra Ersöz Genç'in bir önceki duruşmada kendisine yönelik bir tehdit cümlesi iddia etmemiştir. Doktor Esra Ersöz Genç, sosyal medya gücünü oldukça etkili bir şekilde kullanmıştır. Sosyal medyadaki hesabına bakıldığında olayları değiştirerek anlatmıştır. Sosyal medyanın gücü kullanılarak, bazı kelimeler özenle seçilip yargı etkilenmeye çalışılmaktadır. İddianamede yazılı atılı suçlar oluşmamıştır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

Öte yandan, avukat Çelik, hastanede hiçbir cam ve ya kapının kırılmadığına da savunmasında yer verdi.

Duruşmada bulunan Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında uygulanan adli kontrol kararı uyarınca "konutu terk etmeme" cezasının kaldırılmasını talep etti.

Duruşma hakimi, sanık hakkında Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen "konutu terk etmeme" cezasının kaldırılmasına, her hafta pazartesi günü saat 08.00-18.00 saatleri arasında ikametine en yakın kolluk birimine giderek imza atmak suretiyle adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Duruşma, 10 Kasım 2020 tarihine ertelendi. - TRABZON

Merve Kılıç, Trabzon, Kanser, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktora saldırı iddiasıyla ev hapsinde tutulan şahsın elektronik kelepçesi çıkarıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Yunan sahil güvenliği, çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti İnterpol tarafından yakalanan çete lideri Serkan Kurtuluş, hayat kadınlarını tehdit edip paralarını almış
Beşiktaşlı taraftarların Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı         
18:01
Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
17:41
İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü! O anlar kamerada İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü! O anlar kamerada         
17:33
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler         
17:05
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu         
10:56
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 23:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktora saldırı iddiasıyla ev hapsinde tutulan şahsın elektronik kelepçesi çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei