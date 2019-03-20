Son Dakika Haberleri: Doktora Saldırı Şüphelisi Tutuklandı

Doktora Saldırı Şüphelisi Tutuklandı

31 dakika önce

KONYA'da ortopedi doktoru Ali İhsan T.'yi (36) hastanede darbeden Fatih Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doktora Saldırı Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
KONYA'da ortopedi doktoru Ali İhsan T.'yi (36) hastanede darbeden Fatih Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Bayram, hastanenin ortopedi servisinde görev yapan Dr. Ali İhsan T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Bayram, doktoru darbetti. Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Fatih Bayram, polis ekiplerine teslim edildi. Aynı hastanede tedaviye alınan Ali İhsan T.'nin vücudunda ise kırık olduğu belirtildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Bayram, çıkarıldığı Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:07 Kaynak: DHA

Konya, Ali ihsan, Fatih Bayram, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktora Saldırı Şüphelisi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]