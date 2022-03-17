Doktora şiddet uygulayan ve aynı hastanede ameliyat olan uzman çavuş, protesto alkışlarıyla taburcu edildi - Son Dakika
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Doktora şiddet uygulayan ve aynı hastanede ameliyat olan uzman çavuş, protesto alkışlarıyla taburcu edildi

17.03.2022 01:08

Muğla'da bir doktora şiddet uygulayan uzman çavuş daha sonra aynı hastanede ameliyat oldu. Çavuşu, hastanedeki personel alkışlarla protesto ederek taburcu etti. Gözaltına alınan uzman çavuş, daha sonra rahatsızlanarak tekrar hastaneye kaldırıldı.

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

Doktoru darbeden uzman çavuş, taburcu edilirken sağlıkçılar tarafından alkışla protesto edildi

SİNİRLENİP BOĞAZINI SIKTI

Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

Doktoru darbeden uzman çavuş, taburcu edilirken sağlıkçılar tarafından alkışla protesto edildi

ALKIŞLA PROTESTO EDİLDİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

YENİDEN RAHATSIZLANIP HASTANEYE KALDIRILDI

Gözaltına alınan uzman çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Doktoru darbeden uzman çavuş, taburcu edilirken sağlıkçılar tarafından alkışla protesto edildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Doktora şiddet uygulayan ve aynı hastanede ameliyat olan uzman çavuş, protesto alkışlarıyla taburcu edildi - Son Dakika


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