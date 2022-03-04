Doktora şiddete hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Doktora şiddete hapis cezası

04.03.2022 19:00

Doktora şiddete hapis cezası Kayseri'de doktoru silahla yaralayan sanığa hapis cezası verildi Kayseri'nin Develi ilçesinde devlet hastanesinde görevli nöroloji doktoru tabancayla ayağından yaralayan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi.

Doktora şiddete hapis cezası

Kayseri'de doktoru silahla yaralayan sanığa hapis cezası verildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde devlet hastanesinde görevli nöroloji doktoru tabancayla ayağından yaralayan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi. Olaya karışan 3 sanık da hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.G., S.D. ve İ.A. tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, tutuklu sanık S.D. duruşma da yer aldı. Müşteki doktor Erdal K. ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar M.G. ve S.D.'nin 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, tutuklu sanıklar İ.A. ve S.D.'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrar etti.

Çalıştığı hastanenin çıkışında silahlı saldırıya uğrayan doktor Erdal K., "Beni öldürmek istediler. Gerekli cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Azmettirmekle yargılanan sanıklardan S.D. ise savunmasında, "Benim üzerimde oyun oynadılar. Bana komplo kurdular. Ben inançlı bir insanım benim inancım birinin canına kıymaya izin vermez. Yapmadığım bir şeyler yargılanıyorum. Ben kimseye Erdal K.'yı öldürmesini söylemedim" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan S.D. ve M.G.'de doktorla konuşmak için oraya gittiklerini, kimseyi öldürmek ya da yaralamak gibi bir amaçlarının olmadığını söyleyerek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.G.'ye 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'yaralama' suçundan 6 yıl hapis ve 4 bin 800 TL para cezası verirken, sanıklardan S.D. ve İ.A.'yı 'yaralama' suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklardan S.D.'ye 'yaralama' suçundan 4 yıl hapis cezası verilirken, sanığın samimi ifadelerinden dolayı ceza 2 yıl 8 aya düşürüldü. 4 sanık kararla birlikte tahliye edildi.

Doktora şiddete hapis cezası
Doktora şiddete hapis cezası
Doktora şiddete hapis cezası

YORUMLAR
500
Doktorun ayağından vurulduğu davada 4 sanığa tahliye Doktorun ayağından vurulduğu davada 4 sanığa tahliye Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 16 zanlı serbest bırakıldı Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 16 zanlı serbest bırakıldı

Cumhuriyet, Kayseri, Bilişim, İnfaz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktora şiddete hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 19:18:04. #1.12#
SON DAKİKA: Doktora şiddete hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement