Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı

13.09.2022 10:24
Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı

İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor M.T.'yi makasla kovalayıp, yumruk atan İbrahim Poyraz'a, 2 ayrı suçtan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor M.T.'yi makasla kovalayıp, yumruk atan İbrahim Poyraz'a, 2 ayrı suçtan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Makası 'silah' sayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Poyraz'ın cezasında indirim ve erteleme de yapmadı.

Olay, 16 Mayıs 2021'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Bıçakla yaralanan İbrahim Poyraz, sabah acil servise giriş yaptı. Doktor M.T., Poyraz'ın yarasını temizledikten sonra dikiş atmak istedi. Dikiş atıldığı sırada İbrahim Poyraz, canı yandığı gerekçesiyle bağırdı. M.T.'ye hakaretler de yağdıran Poyraz, dikiş makasını kapıp, doktoru kovalamaya başladı. Bu sırada hemşirenin araya girmesiyle elindeki makası yere düşüren Poyraz, doktor M.T.'ye yumruk atıp, kaçtı. Doktorun şikayeti ile gözaltına alınan İbrahim Poyraz, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Poyraz hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

ERTELEME VE İNDİRİM UYGULANMADITutuksuz sanık İbrahim Poyraz'ın yargılanmasına İzmir 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 9 Eylül'de görülen 5'inci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya M.T.'nin avukatı Mithat Kara katıldı. Mütalaasının hazır olduğunu belirten savcı, olay günü Poyraz'ın kendisine dikiş atıldığı sırada müdahalenin sert olduğu gerekçesiyle sinirlenip, asistan doktora hakarette bulunduğunu, eline makas aldığını ve yumruk atarak M.T.'yi yaraladığını belirtti. Savcı, sanığın 'kamu görevini ifa eden doktoru kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın okunmasının ardından karar açıklandı.Mahkeme heyeti, İbrahim Poyraz'ı 'kasten yaralama' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Makası 'silah' sayan heyet, cezayı artırarak 9 aya çıkardı. 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 12'nci maddesi gereğince Poyraz'a verilen ceza, suçun kamu görevlisine karşı işlenmiş olması nedeniyle 1 yıl 1 ay 15 gün hapis olarak değiştirildi. Hakim, Poyraz'a ayrıca 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi. Ceza, yine aynı kanununun ek 12'nci maddesi gereğince artırarak, 1 yıl 6 ay hapse çevrildi. Hakim, Poyraz'a verilen toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasında da indirim ve erteleme uygulamadı.

Öte yandan mahkemenin verdiği kararın önemli olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak ise "Sağlıkta şiddet, sağlık alanındaki en büyük sorunlardan biri. Bu sorunların nedeni sağlık otoritesi adına hizmet vermekte olan hekim ve sağlık çalışanlarının korunmaması ve çalışan ile hastanın karşı karşıya bırakılmasıdır. Bu olayda mahkeme, en üst sınırdan cezalandırma yaptı ve cezayı ertelemedi. Bu kararın önemli olduğunu düşünüyoruz. İzmir Tabip Odası olarak da konuyu yakından ve hassasiyetle takip ettik. Kararın örnek olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Hasta yakını eli sopalı kadınlar, acil servise girmeye çalıştı Hasta yakını eli sopalı kadınlar, acil servise girmeye çalıştı AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, 'Vefa Buluşması' programına katıldı AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, 'Vefa Buluşması' programına katıldı Rıza Bey Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 2 belediye görevlisi için hapis istemi Rıza Bey Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 2 belediye görevlisi için hapis istemi
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:27:07. #1.13#
SON DAKİKA: Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement