Doktora, tıbbi sekretere 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan 5 ay hapis - Son Dakika

İZMİR'deki özel bir hastanede, tıbbi sekreter Cansu Demircan'a (31), hastaya holter takmadığı iddiasıyla küfür ve hakaret edip, tehditler savurduğu öne sürülen doktor İ.K. hakkında, 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, doktor İ.K.'ye 5 ay hapis ve 9 bin 120 TL ceza verdi.

Olay, 13 Mart 2019'da Karşıyaka'daki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, dahiliye servisinde görevli doktor İ.K., 7 yıldır hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Cansu Demircan'dan hastasına holter cihazı takmasını istedi. Demircan, hastaya holter takıp, reçeteyi teslim almak için kardiyoloji bölümüne gitti. İ.K., holterin takılmadığını zannedip kardiyoloji bölümüne gelerek Demircan'a hakaretler edip, tehditte bulundu. Doktorun bağırması üzerine odadan çıkan Demircan, işten ayrılıp 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmasının ardından doktor İ.K. hakkında, 'tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.