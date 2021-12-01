Doktora yumruk atan hastaya gözaltı - Son Dakika

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim'e poliklinik sırasında yumruk atan hasta S.G., polis tarafından gözaltına alındı. Darp raporu alan Dr. Alim, hastadan şikayetçi oldu.

Denizli Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'nde dün, hasta S.G., raporunu imzalatmak için üroloji uzmanı Dr. Hüseyin Alim'in odasına girdi. Bu sırada başka bir hastaya bakan Dr. Alim, S.G.'ye koridorda beklemesini söyledi. Buna sinirlenen S.G., Dr. Alim'in yüzüne yumruk attı. Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen S.G., çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Dr. Hüseyin Alim darp raporu alıp şikayetçi oldu.

'MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM'

Yumruklu saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Denizli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim'e yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amacı insanlığa hizmet olan, vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu alçak saldırıların kabul edilebilir hiçbir açıklaması yoktur. Sağlık çalışanlarımızın bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Sağlık çalışanımızın yanında olduğumuzun ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.