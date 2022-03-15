Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı

15.03.2022 15:03
Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne muayene için getirdiği 1 aylık bebeğine bakılmadığını öne sürüp asistan doktor Emre Arslan'a yumruk atarak bıçak çektiği öne sürülen G.D., gözaltına alındı.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne muayene için getirdiği 1 aylık bebeğine bakılmadığını öne sürüp asistan doktor Emre Arslan'a yumruk atarak bıçak çektiği öne sürülen G.D., gözaltına alındı.

Olay, 13 Mart günü saat 08.00 sıralarında Konak ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. G.D., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi. Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek, G.D.'ye acil serviste beklemelerini söyledi.

'BEBEĞİME NEDEN BAKMIYORSUN'Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen G.D., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. G.D., bebeğini kontrol için servise gelmediği gerekçesiyle Arslan'ın odasının kapısını yumrukladı. G.D. kapıyı açan Arslan'a, 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. G.D., iddiaya göre küfrederek bağırdı. Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, G.D.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. G.D., doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Şüpheli, servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı. Arslan, G.D.'den şikayetçi oldu.POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.D.'nin evine baskın yaptı. Ekipleri görünce evin bahçesinin duvarından atlayan G.D., kısa süreli takiple yakalandı. Gözaltına alınan G.D.'nin geçmiş dönemde çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.


Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı
Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı
Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı
YORUMLAR
500
DOKTORA YUMRUK ATIP, BIÇAK ÇEKTİ DOKTORA YUMRUK ATIP, BIÇAK ÇEKTİ Doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını aranıyor Doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını aranıyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Emre Arslan, Tepecik, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:35:49. #1.12#
SON DAKİKA: Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement