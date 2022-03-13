Doktora yumruk atıp, bıçak çekti - Son Dakika
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Doktora yumruk atıp, bıçak çekti

13.03.2022 15:01
Doktora yumruk atıp, bıçak çekti

İZMİR'in Konak ilçesinde, S.K.,1 aylık bebeğini eşiyle birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne getirdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, S.K.,1 aylık bebeğini eşiyle birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne getirdi. S.K., Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'ne sevk edilen bebeğine bakılmadığı iddiasıyla asistan doktor Emre Arslan'a hakaret ederek yumruk attı ve bıçak çekti. Doktor Arslan'ın şikayetçi olduğu S.K, servisten bebeğini ve eşini de alarak kaçtı. Polis S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi. Doktorlar S.K.'nin bebeğini hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Bebeğin tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirtip, S.K.'ye acil serviste beklemelerini söyledi. Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen S.K., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın bebeğini kontrol etmek için servise gelmediği gerekçesiyle odasının bulunduğu kata çıkıp kapısını yumruklamaya başladı. S.K. kapıyı açan doktor Arslan'a 'Bebeğime sen mi bakacaksın? Neden bakmıyorsun' diye sordu. Dr. Arslan'ın  "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" demesi üzerine üzerine S.K. bağırmaya ve küfretmeye başladı. Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, S.K.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar odadan çıktı. İddiaya göre, S.K., kapıyı neden yumrukladığını soran doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. S.K. servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle acil servisteki bebeğini ve eşini de alıp olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, Arslan kendisini yumruklayan ve bıçak çeken S.K.'den şikayetçi oldu.

OLAY ANINI ANLATTIYaşadığı olayı anlatan asistan doktor Emre Arslan, "Hasta gelip odamın kapısını yumrukladı. Ben de kapıyı açıp ne olduğunu sordum. Şahıs, 'Çocuğuma siz mi bakıyorsunuz? Neden bakmadınız?' diye yüksek bir ses tonuyla sordu. Bebeğin filmlerine baktığımı, işlemleri yaptığımı söyledim ancak bağırmaya ve küfretmeye devam etti. Ben de odamın kapısını kapatıp içeri girdim. Tekrar odamın kapısını yumruklamaya başlayınca kapıyı açtım ve 'Ne diyorsun? Ne istiyorsun?' dedim. Şahıs yüzüme yumruk atıp, bıçak çekti. Oradaki insanlar araya girdi. Ben de olay büyümesin diye yoğun bakım tarafına geçtim" dedi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Doktora yumruk atıp, bıçak çekti
Doktora yumruk atıp, bıçak çekti
Doktora yumruk atıp, bıçak çekti
Doktora yumruk atıp, bıçak çekti
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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