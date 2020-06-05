"Doktoralı sanayiciler" Türkiye ekonomisine güç katacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı Sanayi-Doktora Programı'ndan en çok desteği almaya hak kazanan Bursa'daki iki üniversite, yetiştireceği iş gücüyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olması amaçlanan Sanayi-Doktora Programı sonuçlarına göre Bursa, iki üniversitesiyle hem proje hem de doktora öğrencisi bakımından en çok desteği alacak şehir oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, AA muhabirine, programın Türkiye'yi sanayi alanında şaha kaldıracak nitelikte olduğunu söyledi.

Program kapsamında başvuru yaptıkları 27 proje içinden 19'unun ve 78 doktora öğrencisinin kabul edildiğini belirten Kılavuz, şöyle devam etti:

"Projenin bir ayağında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK var diğer ayağında akademi, bir ayağında da sanayi kuruluşları var. Sanayi kuruluşlarımızın inovasyonuna, gelişmesine ve tabiri yerindeyse seviye atlamasına fırsat ve imkan sağlayan bir projedir. Özellikle sanayicilerimizin yenilikçilik, gelişimcilik noktasında ihtiyaç duydukları problem alanlarının tespit edilmesi ve bu problem alanları üzerinde de akademinin desteğiyle problemlerin çözülmesi hedefi var. Üretilen bilginin tekrar sanayiye geri dönüşü sağlanarak kalitenin geliştirilmesi ve artırılması da hedefleniyor.

Alınan doktora öğrencileri 4 yıl boyunca yetiştirilecek ve devletten ayda 4 bin 500 lira burs alacak. Daha çok Ar-Ge merkezi olan sanayi kuruluşlarının projeleri burada destek buldu. Biz doktora öğrencisini mezun ettikten sonra sanayi kuruluşu Ar-Ge merkezlerinde bu elemanları 3 yıl boyunca istihdam etme garantisi veriyorlar. Böylelikle sanayici yeni uygulamalar ve kazançlar elde ediyor. Sanayici ürettikçe de devlet de kazanıyor. Üniversiteler itibar kazanıyor, sıralama kuruluşları üniversiteleri artan doktora öğrencisi bakımından belli bir yere getirebiliyorlar. Belki bugün tam farkında değiliz ama bu proje 10 yıl sonra üretimin sonuçlarını gördükçe, katma değere dönüştükçe Türkiye olarak çok büyük faydalarını göreceğiz. Düşünenlerden Allah razı olsun."

Prof. Dr. Kılavuz, Bursa'nın program kapsamında destek verilecek 645 doktora öğrencisinden 148'ini aldığını bildirdi.

Bu öğrencilerden 71'inin Bursa Teknik Üniversitesine (BTÜ), 77'sinin de BUÜ'ye verildiğini aktaran Kılavuz, "İki üniversite, tüm Türkiye'ye tahsis edilen doktora öğrencisinin yüzde 23'ünü aldı. Bunlar, Bursa sanayisi, teknolojisi ve akademisi için gurur duyulacak bir tablodur. Kardeş üniversitemiz Bursa Teknik Üniversitesine şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüksek lisans, doktora yapan biri üniversitede çalışır algısını değiştirmeliyiz"

Program kapsamında başvurusu yapılan 42 projeden 23'ü desteklenecek BTÜ'nün Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de projenin, üniversite-sanayi iş birliğini daha kuvvetli ve sürdürülebilir kılacağını vurguladı.

Karademir, projenin yeni atılımlara ön açacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz onaylanmayan projelerimizin geçirilmesi ve eksiği varsa onları tamamlamak için de talepte bulunduk. Üniversite içinde çalışacak, sektörde çalışacak ve problem çözecek doktoralı insan kaynağımız olacak. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda özlediğimiz noktada değiliz. Ar-Ge merkezinde ihracatta Türkiye'nin ilk 3'ünde yer alan Bursa'mızda bulunan üniversitelerin de en azından Türkiye sıralamasında ilk 5 içinde olması lazım. Biz sektörümüzde çalışan teknik eğitimli, üniversite, yüksek lisans, doktoralı eleman sayısını artırmamız lazım ki üst segment kilogram fiyatı yüksek ürünler üreten bir ekosistem oluşturalım. Yüksek lisans, doktora yapan biri üniversitede çalışır algısını değiştirmemiz lazım, çok ciddi sayıda doktoralı insanımızın da araştırmacı olarak sektörün içinde bulunması lazım."

Prof. Dr. Karademir, BTÜ'nün 10 yıllık genç bir üniversite olduğunu hatırlattı.

Yerleşkelerinde inşaatların hızla devam ettiği bilgisini veren Karademir, "Şu anda her şeye rağmen salgını da düşünürsek inşaatlaşmamızı ve kadrolaşmamızı hızla sürdüren bir üniversiteyiz. Şehrimizden, siyasilerden ve ticaret erbabından biraz daha destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.