Doktorasını dondurdu, çiftçi oldu

Kariyerini bıraktı, Kasım ayında doğal çilek yetiştirmeye başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Raşit Şişman (39), babasının ölümüyle birlikte Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerine yaptığı akademik kariyeri bırakarak tarlasının başına geçti. Kolları sıvayan Şişman, Trakya'da yetişmeyen çileği 15 dönüm alana ekerek, tamamen doğal yöntemlerle Kasım ayında yetiştirmeye başladı. Trakya'nın soğuğunda yetiştirdiği 80 bin kök çileği birer birer çiçek açmaya başlayan Şişman, "Kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Sadece iyi bakteri kullanıyoruz" dedi.

Lüleburgaz'da şehirden köye göçün güzel bir örneği yaşandı. 2013 yılına kadar Arel Üniversitesi'nde doktora ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi üzerine master yapan Raşit Şişman, babası Zeki Şişman'ın 2013 yılında kanser nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine ata topraklarına geri döndü. Özellikle tarım ürünlerinde fazla ilaç kullanılmasına karşı olan Şişman, babasından kalan ata yadigarı kara toprağı işleyerek, bambaşka bir hale getirdi. Doğal yöntemlerle tarım yapan Şişman, tarlasında siyez buğdayından çileğe ve lavantaya kadar çok sayıda ürün yetiştiriyor.

"Babamın vefatıyla buraya geldim"

Yıllarca kendini akademik anlamda geliştirdiğini ve çiftçilikle uğraşmanın aklının ucunda dahi olmadığını belirten Şişman, "2013 yılında tarıma başladım. Aslında bu tarım babamın, onun babasının, dedelerimizin mesleği. 2013'te babamın vefatıyla buralara geldik. Buraya döndükten sonra doktora eğitimimi finans üzerine devam ettirdim. İstanbul'da doktora eğitimimi yaptım. İstanbul Arel Üniversitesi'nde doktorama başladım. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi üzerine master yaptım. Babamın vefatıyla buraya döndüm" dedi.

"Bu toprakların değerlendirilmesi gerekiyordu"

Babasından kalan toprağın boş olduğu için bu toprakları değerlendirmesi yönünde düşüncede olduğunu söyleyen Şişman, "Bu toprakların değerlendirilmesi gerekiyordu. Buradaki geleneksel tarımın değişmesi gerektiğini düşündüm. Doktoramı tamamıyla dondurdum. Ablam Sermin ve ortağım Öznurla beraber işe koyulduk" diye konuştu.

"Kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz"

Babasını kanserden kaybettiği için kimyasala karşı olduğunu söyleyen Şişman, "Trakya topraklarında çok fazla ekilmeyen 20-25 çeşit ürünü denedik. Burada kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Sadece iyi bakteri kullanıyoruz. Aslında yaptığımız şey topraktaki vitaminlerin çözünebilir hale gelmesini sağlamak. Güneş olduğu sürece, hava şartları iyi olduğu sürece çilek Kasım ayında çiçek açıyor" dedi.