Son Dakika Haberleri: Doktordan özel harekat polislerine darp suçlaması
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Doktordan özel harekat polislerine darp suçlaması

2 saat önce

SAMSUN'da, 2 özel harekat polisi tarafından görevi başında darbedildiğini öne süren acil servis doktoru S.G., şikayetçi oldu.

Doktordan özel harekat polislerine darp suçlaması, System.String[]
SAMSUN'da, 2 özel harekat polisi tarafından görevi başında darbedildiğini öne süren acil servis doktoru S.G., şikayetçi oldu.
Olay, Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu için önceliği bulunan hastadan önce muayene olmak isteyen özel harekat polisleri S.Y. ve F.S. ile doktor S.G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre doktor S.G., 'Bize neden bakmıyorsun?' diyen 2 polis memuru tarafından darbedildi. Olay sırasında hastanede 'beyaz kod' verildi. Özel güvenlik görevlisi ve hastane polisince kavgaya müdahale edildi. Kolundan yaralanan S.G., şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Acil Servis, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:21 Kaynak: DHA
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