Doktordan rapor alamayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı

Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada ismi öğrenilemeyen kişi darbedildi. Kavgadan sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişiye tedavisinin ardından darp raporu hazırlandı. Raporu alan kişi doktordan 10 günlük de istirahat raporu hazırlamasını istedi. Olumsuz yanıt veren doktor, darbedilen kişiye 1 gün iş göremez raporu verdi.

HAKARETLER YAĞDIRIP GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

Doktor, daha sonra kendisine hakaret eden kişiyi güvenlik görevlileri aracılığıyla dışarı çıkardı. Acil servisten çıkarılan kişi yakınlarıyla birlikte güvenlik görevlileri ile tartıştı, tekmeyle saldırdı. Güvenlik görevlileri de süpürge sapı ve tekmelerle karşılık verdi. Kavga, hastane polisinin araya girmesiyle sona erdi.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu anlar ise acil servisin önündekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.