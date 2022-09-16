Doktordan rapor alamayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı - Son Dakika
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Doktordan rapor alamayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı

16.09.2022 18:16

Şanlıurfa'da darp sonrası geldiği hastanede 10 günlük rapor isteyen kişi, doktorun olumsuz yanıtı üzerine kendisini dışarı çıkaran güvenlik görevlilerine tekmeyle saldırdı. Yaşananlar acil servisin önündekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada ismi öğrenilemeyen kişi darbedildi. Kavgadan sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişiye tedavisinin ardından darp raporu hazırlandı. Raporu alan kişi doktordan 10 günlük de istirahat raporu hazırlamasını istedi. Olumsuz yanıt veren doktor, darbedilen kişiye 1 gün iş göremez raporu verdi.

HAKARETLER YAĞDIRIP GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

Doktor, daha sonra kendisine hakaret eden kişiyi güvenlik görevlileri aracılığıyla dışarı çıkardı. Acil servisten çıkarılan kişi yakınlarıyla birlikte güvenlik görevlileri ile tartıştı, tekmeyle saldırdı. Güvenlik görevlileri de süpürge sapı ve tekmelerle karşılık verdi. Kavga, hastane polisinin araya girmesiyle sona erdi.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu anlar ise acil servisin önündekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktordan rapor alamayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı - Son Dakika

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