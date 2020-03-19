Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Genel Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür - Son Dakika

Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür

6 saat önce

Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür Aile Hekimi sokağa çıkmayan köylülere teşekkür videosu çekti Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bulunan Entegre Hastanesinde görevli Aile Hekimi Doktor Hakan Gürbüz, Yuva köyünde yaşayan sokağa çıkmadıkları için teşekkür videosu çekerek sosyal medya...

Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür

Aile Hekimi sokağa çıkmayan köylülere teşekkür videosu çekti

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bulunan Entegre Hastanesinde görevli Aile Hekimi Doktor Hakan Gürbüz, Yuva köyünde yaşayan sokağa çıkmadıkları için teşekkür videosu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar olmak üzere mümkün olmadıkça dışarı çıkmayın çağrısının ardından Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde vatandaşlar dışarı çıkmıyor. Acıgöl Entegre Hastanesinde görevli Aile Hekimi Doktor Hakan Gürbüz'ün bugün sağlık ocağında görevli olması nedeniyle gitmiş olduğu köyde sokakta tek bir vatandaşın olmadığını gördü. Doktor Hakan Gürbüz bu durum sonrasında sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak dışarı çıkmayan tüm köylülere teşekkür etti. Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Yeşil Yuva köylülerine gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsi evinden çıkmıyor. Kahvehanemiz kapalı, muhtarlığımızda kimse yok. Tek araba izi benim araba iziydi. Kurallara harfiyen uyan genellikle yaşlıların bağışıklık sistemleri zayıf, nefes darlığı olduğu bir yerde özellikle uyarı yapmıştık. Vatandaşımız bilinçli, anlıyor. Yuva köyüne hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Yani demek ki vatandaşımız kurallara uyuyor. İnşallah bu milat olur. Bundan sonra sağlığımıza özen gösteririz. Dünyada sağlığımızdan önemli hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha anlamış olduk. Hepinize sağlıklı günler dilerim Aziz Türk milletinin gençleri ve yaşlıları. Gerçekten hiçbir kimse yok" sözlerini paylaştı.

Gürbüz daha sonra ise Acıgöl Entegre Hastanesinde sağlık personelleri ile birlikte yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığını dinleyip evde kaldığınız için hepinize teşekkür ederiz" dedi.

Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür

Nevşehir, Acıgöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:03 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak         
14:05
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı         
11:03
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 01:52:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]