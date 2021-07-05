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Doktorlar, 3. Doz COVID-19 aşısı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi istiyor - Son Dakika

Doktorlar, 3. Doz COVID-19 aşısı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi istiyor

05.07.2021 16:43
Doktorlar, 3. Doz COVID-19 aşısı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi istiyor, System.String[]

COVID-19 aşıları konusunda yaşanan yeni gelişmeler pek çok kişinin kafasını karıştırırken Solunum Derneği TÜSAD, vatandaşlardan gelen soruları Sağlık Bakanlığı'na yöneltti.

TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, vatandaşları doğru bilgilendirebilmek için bu soruların yanıtlarını bakanlıktan beklediklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 52 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alıyor. 35 milyondan fazla kişiye ilk doz, 15 milyondan fazla kişiye de ikinci doz aşılar yapılmış durumda, yani toplumun henüz yüzde 19'u çift doz aşısını olmuş bulunuyor. Her gün çok sayıda vatandaşımız aşılarını olsa da, henüz toplumu koruyucu seviyede aşılama oranlarının oldukça gerisindeyiz. Bu süreç devam ederken, 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için üçüncü doz aşılama süreci başladı.Her ne kadar özellikle sağlık çalışanları ve risk grubunda olanlar için riski azaltma yönünde olumlu bir gelişme gibi gözükse de, konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle bu konudaki kafa karışıklıkları devam etmektedir. Vatandaşlardan aşılama konusunda çok sayıda soru alan hekimler de doğru bilgilendirme yapabilmek için Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bazı sorulara yanıt istiyor.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, "Sağlık Bakanlığı tarafından 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olabileceğinin belirtilmesinin ardından çeşitli tartışmalar da beraberinde başladı. TÜSAD olarak, Sağlık Bakanlığı'na bazı sorular yöneltmek istiyoruz" derken, aşı konusunda en çok merak edilen soruları şöyle sıraladı:

Üçüncü doz aşı uygulanması ile ilgili bilimsel bir veri var mı? Özellikle, 3. doz aşının açıldığı sağlık çalışanlarının hemen hepsi iki doz Sinovac aşısı olmuş durumda. 2 doz Sinovac üzerine 3. doz aşıda BioNtech tercihinde bulunma konusunda dünyada yapılmış herhangi bir çalışma var mı?

Dünyada 50 yaş üstü tüm vatandaşlara 3. doz açılmış başka ülke var mı?Neden üçüncü doz aşı gündeme geldi? Sinovac aşısı delta varyantı gibi varyantlarda yeterince etkin olmadığı, BioNtech varyantlara karşı koruyucu olduğu için mi? Eğer bu yüzden açıldıysa bu bilgi neden toplum ile paylaşılmıyor? Neden "3. doz için öncelikle BioNtech aşısını varyantlara karşı öneriyoruz" denilmiyor?

Yoksa iki doz Sinovac aşısı olanlar için antikor seviyeleri beklenenden erken mi düşüşe geçiyor? Bakanlığın elinde Sinovac aşısı olmuş milyonlarca vatandaşımıza ait veriler var. Neden bu veriler paylaşılmıyor?

İki doz BioNtech aşısı olmuş olanlara bu dönemde 3. doz aşı randevusu açmak doğru mu? En az 6-12 ay koruyucu olduğu için bu süre zarfının geçmesinin beklenmesi doğru olmaz mı?

3. aşı tercihini halka bırakmak ne kadar doğru? Bakanlığın bu konuda daha bilgilendirici, daha çok sorumluluk alacak şekilde davranması doğru olmaz mıydı?

Tüm bu soruların yanıtlarını Sağlık Bakanlığı yetkililerinden almak istediklerini belirten Turan, şunları söyledi: "Üçüncü doz aşı randevularının verildiği, 3. dozların uygulanmaya başladığı bu süreçte dernek olarak, podcast yayınlarımız ve basın açıklamalarımız ile toplumu bu konuda aydınlatmaya çalışacağız. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın da bu sorulara ivedilikle cevap vermesini ve vatandaşlarımızı bu konuda daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesini bekliyoruz."

Doktorlar, 3. Doz COVID-19 aşısı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi istiyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sinovac, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Doktorlar, 3. Doz COVID-19 aşısı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi istiyor - Son Dakika


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