Doktorlar, Balıkesir'de eğitim için söyledi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) organizasyonunda gerçekleştirilen "Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor" adlı proje kapsamında ülkenin dört bir yanından Balıkesir'e gelen hekimler, maddi imkanı yetersiz öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için Türk Halk Müziği konseri verdi.

Bugüne kadar 2 bini aşkın çocuğa burs veren ve 300'e yakın devlet okuluna kütüphane yapımı, laboratuvar kurulumu ile yenileme çalışmalarına kadar birçok alanda destekte bulunan KAHEV, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyinin iş birliğinde sahne aldı.

İlki Antalya'da gerçekleştirilen konserin ikincisi Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İskender Ozan Toprak sanat yönetmenliğinde senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşen Türk Halk Müziği konserinde ülke genelinden kadın erkek, tıp ve diş hekimleri, Anadolu'nun pek çok coğrafyasından birbirinden güzel eserler seslendirdi. Sahneye kurulan dev ekranlardan yansıtılan görüntüler, eserlere eşlik ederek müzikseverlere görsel şölen yaşattı. Konsere sürpriz yaparak katılan Balıkesirli TRT sanatçısı Ali Çakar da en sevilen Balıkesir türkülerini yorumladı.

Konser sonunda KAHEV'in kurucularından vakıf üyesi Dr. Tülin Pınar Eser, Proje Koordinatörü vakıf üyesi Dr. Nefise Akdemir, sanat yönetmeni İskender Ozan Toprak ve konuk sanatçı Ali Çakar'a plaket ve çiçek takdim edildi.

Ayrıca, konser programı öncesinde Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Tabip Odasının birlikte düzenlediği "Pandemide Gençlerin Gözüyle Maskeli Yaşam" kompozisyon yarışması, "Pandemide Neler Çektik" fotoğraf yarışması ile "Çocuk Gözüyle Maskeli Yaşam" resim yarışmasının sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Konsere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitime destek olmak amacıyla gerçekleştirilen konserler, Bursa, Eskişehir, İzmir, Batman, Ankara, İstanbul gibi farklı illerde de devam edecek.