Son Dakika Haberleri: Doktorlar bile şaşırdı: 680 gram metal yutan adam öldü
Son Dakika 3. Sayfa Doktorlar bile şaşırdı: 680 gram metal yutan adam öldü

Doktorlar bile şaşırdı: 680 gram metal yutan adam öldü

56 dakika önce

Doktorlar bile şaşırdı: 680 gram metal yutan adam öldü İzmir'de 680 gram metal yutan şahıs hayatını kaybettiİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde ikamet eden 41 yaşındaki bir adam, midesinden 680 gram metal parça çıkarılmasından bir müddet sonra yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Doktorlar bile şaşırdı: 680 gram metal yutan adam öldü

İzmir'de 680 gram metal yutan şahıs hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde ikamet eden 41 yaşındaki bir adam, midesinden 680 gram metal parça çıkarılmasından bir müddet sonra yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, herkesi hayrete düşüren olay, Bornova ilçesinde yaşandı. İlçede ikamet eden E.D. isimli bir adam, karın ağrısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ailesi tarafından kaldırıldı. E.D.'nin röntgen filmini çeken doktorlar, şahsın midesinde 200'e yakın 680 gram ağırlığında metal parça bulunduğunu tespit etti. Durumu kötüleşen hasta acil olarak ameliyata alındı. Hastanın karnında tespit edilen metal cisimler yaklaşık 3 saat süren bir operasyonla alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırılan hasta, yaşadığı zehirlenmenin etkisiyle hayatını kaybetti.

"Metallerin midede durması metal zehirlenmesine yol açtı"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, hasta hakkında yaptığı açıklamada, "Psikiyatrik rahatsızlığı olan bir hastamızdı. Bir takım rahatsızlıkları nedeniyle; metaller, mıknatıslar yutmuş. Hastanın midesinden yaklaşık 680 gram metal çıkarıldı. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik; fakat bu metallerin midede durması uzun süre içerisinde metal zehirlenmesine yol açtı. Buna bağlı bütün kan değerlerinde çok hızlı düşüş oldu. Bu metallerin oluşturduğu toksik zehirlenmeden dolayı bugün hastayı kaybettik" açıklamasında bulundu.

Doktorlar bile şaşırdı: 680 gram metal yutan adam öldü

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:44 Kaynak: İHA
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