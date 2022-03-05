Doktorlar Erciyes'te iglo yapıp doğada kalma becerilerini geliştirdi - Son Dakika
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Doktorlar Erciyes'te iglo yapıp doğada kalma becerilerini geliştirdi

05.03.2022 16:37
Doktorlar Erciyes'te iglo yapıp doğada kalma becerilerini geliştirdi

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı (TATDOĞA) Erciyes/Kapadokya Kış Eğitimi kapsamında Erciyes Dağı'nda kamp yapan doktorlar, doğa şartlarında acil müdahale eğitimi alarak, iglo yaptı.

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı (TATDOĞA) Erciyes/ Kapadokya Kış Eğitimi kapsamında Erciyes Dağı'nda kamp yapan doktorlar, doğa şartlarında acil müdahale eğitimi alarak, iglo yaptı.

Farklı illerde görevli doktor ve sağlık çalışanlarının katıldığı Erciyes Kayak Merkezi'ndeki etkinlikte, çığ farkındalığı, doğada hayatta kalma becerisi, arama-kurtarmanın ilkeleri, hipotermiye karşı tedbir, dağda yaralı taşınması, yüksek irtifa tıbbı ve vahşi doğada yara bakımı eğitimi verildi.

Doktorlar iglo ve mağara yaptı, doğada zor koşullarda müdahale yöntemleri yanında "uzay tıbbı" ve "kutup tıbbı" ile ilgili başlangıç eğitimi aldı.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılında gerçekleştiremedikleri kış eğitiminin bu yıl yapılabildiğini söyledi.

Doğa tıbbının, doğadaki enerji dolu etkinliklerin olası yaralanma ve hastalıklarıyla uğraşan acil tıp dalına verilen isim olduğunu belirten Altıntop, Türkiye'de bu konuda farkındalığı arttırmak, ilgilenen doktorlar ile bu alanda faaliyet yürütmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Altıntop, şunları kaydetti:

"Burada doğada doktorlara zor koşullarda mücadele yöntemlerini öğretiyoruz. Ülkemizde dağlık alan çok fazla. Bugün burada kış kampını yapıyoruz. Dışarıda kalmış, kaybolmuş kişilerin kurtarıcılar gelene kadar kendilerine barınak yapmalarını öğretiyoruz. İglo, kar mağarası, arama kurtarma faaliyeti ve çığ riski taşıyan yerleri daha önceden belirliyoruz. Vahşi doğada eldeki imkanlarla kayaktan nasıl sedye yapabilirler, hastalar nasıl taşınabilir, ileri müdahale yöntemleri neler, bunları öğretiyoruz."

Karadeniz Teknik Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalından Dr. Özgür Tatlı da doktorların sadece hastanede değil, doğada da etkili olması gerektiğini, derneğin pratik uygulamalarla son derece verimli bir program hazırlandığını ifade etti.

Dr. Mustafa Çiçek ise kış eğitiminin önemli olduğunu, her türlü kazada ilk yardım müdahaleleri ve zorlu koşullarda hayatta kalma eğitimlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Emel Koç da "Acil durumlar hastane dışında hayatta her yerde var. Biz de bunun eğitimini alarak başka insanlara, her koşullarda faydalı olabilmeyi öğreniyoruz." dedi.

Dr. Öğr. Görevlisi Ferudun Çelikmen başkanlığında düzenlenen eğitim faaliyeti yarın da Kapadokya'da devam edecek.

Doktorlar Erciyes'te iglo yapıp doğada kalma becerilerini geliştirdi
Doktorlar Erciyes'te iglo yapıp doğada kalma becerilerini geliştirdi
Doktorlar Erciyes'te iglo yapıp doğada kalma becerilerini geliştirdi
Doktorlar Erciyes'te iglo yapıp doğada kalma becerilerini geliştirdi

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Kapadokya, Türkiye, Erciyes, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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