Doktorlar hakkındaki paylaşımı nedeniyle 7,5 yıl hapsi istenen diş hekimine beraat - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta hastanede tedavi gören annesinin ölümünün ardından sosyal medyadan doktorlar hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle 7,5 yıl hapis istenen diş hekimi Cennet Taşdemir (47), ilk duruşmada beraat etti.

Hatice Timurkaan, 2018'nin Aralık ayında Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından İstanbul'da yaşayan diş hekimi Cennet Taşdemir, annesinin ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, doktor ve hastane hakkında şikayetçi oldu. Kahramanmaraş Tabip Odası da herkese açık sosyal medya grubundan "İnanın sülalemdeki bazı kişileri zor tuttum. Ama keşke tutmasaydım. Bazen dayak hızlı çözüm olabiliyor" mesajı paylaşan Cennet Taşdemir hakkında doktorları hedef gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

'DAYAK ATMAYA DEVAM' MESAJINI BEĞENMİŞBaşlatılan soruşturmada Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan incelemede Cennet Taşdemir'in söz konusu paylaşımda bulunduğu tespit edildi. Yine aynı grupta Taşdemir'in, Fatih Fındık isimli bir kişinin "Hastanelerde dayak atmaya devam. Çoğu çok karaktersiz" mesajını beğendiği de ortaya çıktı. Cennet Taşdemir ifadesinde suçlamaları reddetti, Fatih Fındık da mesajı ani bir kızgınlıkla yaptığını belirtip, pişman olduğunu söyledi.'BOŞ BULUNUP BU YORUMU YAPTIM' SAVUNMASISoruşturma sonunda Cennet Taşdemir ve Fatih Fındık hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik etme' suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Davanın geçen ay görülen ilk duruşmasına sanıklardan Fındık katıldı, Taşdemir ise katılmadı. Savunmasında Fatih Fındık "Boş bulunup bu yorumu yaptım. Şiddet yanlısı biri değilim. Kimseyi suç işlemeye tahrik etme niyetim yoktu" dedi.'PAYLAŞIMI YAPTIM AMA TAMAMI BU DEĞİLDİR'Cennet Taşdemir ise mahkemeye gönderdiği yazılı savunmasında annesinin ölümüyle ilgili yaptığı şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin suç tespiti yaptığını ancak İl Sağlık Müdürlüğü'nde özel hastanelerin denetleme başkanı olan ve aynı zamanda da Kahramanmaraş Tabipler Odası yönetiminde yer alan Harun Çetin'in görevini yapmadığını belirterek, "Aramızda husumet oluştu. Çünkü bu kişiyi her iki görevinden aldırdım. Bu dava da o sırada benim yaptığım paylaşımın üst kısmı kapatılarak, alttaki bir cümle alınmak suretiyle yapılmış bir şikayettir. Paylaşımı yaptım ancak tamamı bu değildir. Üst kısmında 'Biz hukuk mücadelesini seçtik, görevini terk eden ve çağırıldığı halde gelmeyen doktorla ilgili hukuk mücadelesine devam ediyoruz. Dayak hızlı çözüm, ancak hukuk mücadelesine devam edin' şeklinde bir paylaşımdır. Paylaşımın geneline bakılmamıştır, son cümleye bakılarak şikayet yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme savcısı da Cennet Taşdemir'in beraatini, Fatih Fındık'ın ise cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonunda mahkeme, Taşdemir'in beraatine, Fındık'ın ise 3 bin lira adli para ile cezalandırılmasına karar verdi.