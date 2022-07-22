Doktorlar hastane bahçesine atılan izmaritleri toplayarak tütünün zararlarına dikkati çekti - Son Dakika
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Doktorlar hastane bahçesine atılan izmaritleri toplayarak tütünün zararlarına dikkati çekti

22.07.2022 10:39
Doktorlar hastane bahçesine atılan izmaritleri toplayarak tütünün zararlarına dikkati çekti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri, hastane bahçesinde yere atılan izmaritleri toplayarak hastaları tütün ürünlerinin zararlarına karşı uyardı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri, hastane bahçesinde yere atılan izmaritleri toplayarak hastaları tütün ürünlerinin zararlarına karşı uyardı.

Başhekim Prof. Dr. Yaprak Üstün ve hastanede görevli doktorlar, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ile mücadele kapsamında hastaneye gelen vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliğe imza attı.

Hastanenin bahçesinde yere atılan izmaritleri toplayarak poşetlere dolduran hekimler, burada bulunan kişilere de tütün ürünlerinin hem sağlığa hem de çevreye verdiği zararlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tütün ürünlerinin doğum öncesi dönemden başlayarak insan yaşamının bütün evrelerinde, 50'den fazlası kanser olmak üzere ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açtığına dikkati çeken hekimler, özellikle hamilelere yönelik farkındalık çalışmaları yürüttü.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktorlar hastane bahçesine atılan izmaritleri toplayarak tütünün zararlarına dikkati çekti - Son Dakika

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