Doktorlar HayatPark'ta moral buldu - Son Dakika

Doktorlar HayatPark'ta moral buldu

14.03.2021 12:11
Doktorlar HayatPark'ta moral buldu, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Tabip Odası'nın işbirliğiyle HayatPark'ta düzenlenen tenis turnuvasında doktorlar moral buldu.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Tabip Odası'nın işbirliğiyle HayatPark'ta düzenlenen tenis turnuvasında doktorlar moral buldu.

14 Mart Tıp Bayramı etkenlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Tabip Odası, tenis turnuvası düzenlendi. HayatPark'ta gerçekleşen turnuvada 54 doktor mücadele etti. Tek erkekler, tek kadınlar ve tek erkekler usta kategorilerinde yapılan turnuva, final maçları ile sonra erdi. Turnuvanın finalini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ve çok sayıda davetli izledi. Maçlar sonrasında ise ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her şeyin başının sağlık olduğuna dikkat çekti. Doktorlara seslenen Başkan Semih Esen, "Son bir yılda yaptığınız gizli kahramanlıklar ile insanların hayatındaki rolünüzün ne kadar önemli olduğunu gördük. İyi ki varsınız. İnsanlığa çok büyük katkınız oldu. Bu dönemde canı pahasına bu görevi yerine getiren tüm meslektaşlarınızı rahmetle anıyorum. Toplum adına sizlere teşekkür ediyorum. Son bir yılda çok fazla sosyal aktivite gerçekleştirilmedi. Güzel bir turnuva oldu. Kazananlar da kaybedenler de aynı masanın etrafında toplandı. Spordan da beklenen budur. Bu turnuvaya katılan tüm dostlarımızı tebrik ediyor, kutluyorum" dedi. Başkan Esen, Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin'e günün anısına plaket takdim etti.

"Zor bir yıl geçirdik"

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ise en uzun soluklu etkinliklerden birini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Zor bir yıl geçirdik. Geçen yıl bu dönemlerde pandemi ile karşılaştık. Bir yılda sağlık çalışanları çok yoruldu. İzin dahi yapmadan, çok riskli bir hastalıkla mücadelede en ön safta yer aldı. Böyle bir dönemde bu tür etkinlikler bizleri yaşamla buluşturdu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu turnuvaya katılan tüm dostlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren doktorlara kupaları verildi. Tek kadınlarda Asuman Kaplan Algın birinci, Meltem Onaran ikinci ve Meltem Demir üçüncü oldu. Tek erkekler kategorisinde ise birinciliği Mehmet Ekinci, ikinciliği Bora Özpar, üçüncülüğü ise Levent Onaran elde etti. Tek erkekler usta kategorisi birincisi Tarık Fırıncı olurken, ikinci Terkan Demir, üçüncü ise Nazif Aksoy oldu. Ödül töreni toplu fotoğraf ile sona erdi. - ANTALYA

Doktorlar HayatPark'ta moral buldu
Doktorlar HayatPark'ta moral buldu
Doktorlar HayatPark'ta moral buldu
Doktorlar HayatPark'ta moral buldu

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doktorlar HayatPark'ta moral buldu - Son Dakika Spor


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