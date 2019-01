Doktorlar 'İmkansız' Dedi, 7 Yıl Sonra Hamile Kaldı

Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldıDİYARBAKIR - Diyarbakır 'da tüp bebek merkezlerinde tedavi görmesine rağmen hamile kalamayan ve gittiği merkezlerde kendisine çocuğunun olmayacağı söylenen kadın, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı tedaviyle 7 yıl sonra hamile kaldı.Diyarbakır'da yaşayan ve çocuk yaşta evlenen Gülten Göktekin, 7 yıl boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kurdu. Normal yollarla çocuğu olmayınca tüp bebek tedavisi görmeye karar veren Göktekin, 7 yıl boyunca birçok tüp bebek merkezinde tedavi gördü. Kendisine çocuğunun olmayacağı söylenen Göktekin, umudu kesti. Göktekin, bir süre sonra ise sosyal medyada Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in yaptığı başarılı operasyonları gördü ve hemen başvurdu. Yapılan detaylı muayenede Göktekin'in yumurta tüplerinin kapalı olduğunu ve eşinde sperm olmadığı tespit edildi. Göktekin, uygulanan rahim temizleme ve perde yıkama ameliyatından sonra yumurta çatlatma tedavileri gördü. Eşi ise geçirdiği bir ameliyat sonrası 5. gün embriyosunu transfer edilerek sperm üretmeye başladı. Yapılan tedavilerden 12 gün sonra teste pozitif müjdesini alarak gebe kesesini gören Göktekin ailesi bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor."Bize 7 yıllık göz yaşlarıyla geldi"Göktekin ailesinin birçok tüp bebek merkezlerinde imkansızlık haberini aldıklarını belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, 6 aylık bir süreçten sonra gebelik müjdesini aldıklarını dile getirdi. Doç. Dr. Çoksüer, "Gülten hanım bize 7 yıllık göz yaşlarıyla geldi. Fakat Gülten hanımdaki önemli hadise şuydu, erkek eşinden sperm hiç yoktu. Hiç olmadığı için birçok merkeze başvurmuşlar, merkezlerde artık imkansız olduğunu söylemiş, asla çocuk sahibi olamayacaklarını belirtmişler. Buna bağlı olarak da bazı müdahaleler yapılmış. Müdahalelerde sonuç vermeyince 'Gidin evinizde oturun' cevabı almışlar. Tabi hastamız kliniğimize başvurdu. Biz de hastayı değerlendirdik. Değerlendirme sonucu erkekte hiç sperm hücresi olmadığını gördük. Eşine 3 ay öncesinden bir tedavi verdik, ilk önce antroksan daha sonra ise akupunktur tedavisi verdik. Kaliteli sperm elde etmek için ön tedavi yaptıktan 3 ay sonrada tüp bebek tedavisine başladık. Hastayla konuştuk tüp bebek yapılsa bile hücre bulunamama korkusu vardı, daha sonraki tetkiklerden sonra hücre bulduk. Hastaya döllenme olduğunu söylediğimizde inanamadı, bunun imkansız olduğunu zannediyordu. Hastamıza daha sonra 5. gün embriyosunu transfer ettik, sonrasında transfer öncesi ve sonrası bayan hastamıza da akupunktur uygulaması yaptık. Transfer yapıldıktan 12 gün sonra test günü geldi, pozitif sonucu aldık. Müthiş bir mutluluk oldu, 1 hafta sonrasında gebelik kesesini gördük, hasta mutluluk gözyaşları döktü" dedi."İmkansız dediler her gün ağladım"7 yıldır çocuk hasreti çeken Gülten Göktekin ise birçok doktorun imkansız dediğini her gün ağlayıp umudunu kestiği aktararak 7 yıl sonra hayata tekrar bağlandığını vurguladı. Göktekin, "16 yaşımda evlendim, Mayıs ayında 7'nci yılım oluyor. Ben hastalığımı bilmiyordum, küçük yaşta evlendiğim için çocuk istemedim. İlerleyen yaşlarda da baktım çocuk olmuyor, hastaneye gittim bana baktılar herhangi bir sorunun olmadığını söylediler. Eşimden test istediler, sıkıntı çıktı. Orada ben her şey bitti dedim, ağladım, üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım. Hakan hocaya 5 yıl önce gelmiştim, konuştuk daha sonra gittim ve bir daha hiç gelmedim. Gelmememin sebebi yaşım küçük olduğundan Allah'a inandım kendiliğinden olur dedim. O zaman ki aklımla doktorların yanlış söylediğini bilmediklerini sandım. 1 yıl önce de sosyal medya hesaplarından bakarken Hakan Çoksüer'in başarılarını gördüm. Benim gibi olanlara yaptığı başarılar beni umutlandırdı. Geldim muayene oldum, benim tüplerimin kapalı olduğunun teşhisi de konuldu. Eşim 6 ay önce ameliyat olurken ben de 3 ay önce perde ve rahim yıkama ameliyatı oldum. Ameliyattan 1 ay sonra geldim, hazırsam başlayacaklarını söylediler. İlaç, yumurta çatlatma iğneleri, yumurta gelişme iğnesi kullanmaya başladım. Bayağı bir zorlu yollardan geçtim, benim çektiğimi inşallah hiç kimse çekmez. 7 yıl sonra gebelik müjdesi aldım, mutluluktan titriyorum" diye konuştu.