Doktorlar, Kapadokya'da "doğada acil müdahale eğitimi" aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Doktorlar, Kapadokya'da "doğada acil müdahale eğitimi" aldı

06.03.2022 15:04

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu (TATDOĞA) Erciyes/Kapadokya Kış Eğitimi kapsamında, Gomeda Vadisi'nde "doğada acil müdahale eğitimi" verildi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu (TATDOĞA) Erciyes/ Kapadokya Kış Eğitimi kapsamında, Gomeda Vadisi'nde "doğada acil müdahale eğitimi" verildi.

Çeşitli kentlerde görev yapan yaklaşık 50 uzman doktor ve akademisyenin katılımıyla düzenlenen eğitim programı, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Gomeda Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Vadi yürüyüşü yapan grup, mola noktalarında kol ve bacak kırılması, yanık vakası ve yaralı taşıma gibi konularda eğitim aldı.

Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Feridun Çelik, gazetecilere, eğitimde doğada yaşanan vakalarda hayat kurtaran yöntemlerin anlatıldığını belirtti.

Etkinliklerinin yılın çeşitli dönemlerinde farklı doğal alanlarda sürdürüldüğünü aktaran Çelik, "Doğaya gelen insan sayısı artıyor. Zaman zaman düşme, çığ gibi olaylar yaşanıyor. Yürüyüş bastonu, sırt çantası, streç filmle inanılmaz işler yapılabiliyor. Doğal ortamlardaki müdahaleleri öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Etkinlik koordinatörü Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop da eğitimin verimli olabilmesi adına katılımcıları doğal alanlara götürdüklerini ifade etti.

Gomeda Vadisi'ni yılın her döneminde turistlerden ilgi gören gezi güzergahına sahip olduğu için tercih ettiklerini anlatan Altıntop, "Turist olabilir, yerli vatandaş olabilir. Bu uzun parkurlarda kırık, yaralanma, yanık, göğüs travması gibi bir durumla karşılaşılması halinde, ambulansın ulaşamayacağı bir yerde sahada acil müdahaleyi öğretiyoruz. Amacımız, doğal alanda hayat kurtarmaktır." şeklinde konuştu.

Doktorlar, Kapadokya'da doğada acil müdahale eğitimi aldı
Doktorlar, Kapadokya'da doğada acil müdahale eğitimi aldı
Doktorlar, Kapadokya'da doğada acil müdahale eğitimi aldı
Doktorlar, Kapadokya'da doğada acil müdahale eğitimi aldı

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes Türkiye'mizin yüz akıdır' Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes Türkiye'mizin yüz akıdır' Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor

Mustafapaşa, Kapadokya, Erciyes, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doktorlar, Kapadokya'da 'doğada acil müdahale eğitimi' aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:29:04. #1.13#
SON DAKİKA: Doktorlar, Kapadokya'da "doğada acil müdahale eğitimi" aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement