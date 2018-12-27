Son Dakika Haberleri: Doktorlar Kemoterapi Gören Hastalarla Şarkı Söyleyip, Dans Etti

Doktorlar Kemoterapi Gören Hastalarla Şarkı Söyleyip, Dans Etti

58 dakika önce

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korosu, kemoterapi gören hastalara moral vermek için yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Doktorlar Kemoterapi Gören Hastalarla Şarkı Söyleyip, Dans Etti, System.String[]
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korosu, kemoterapi gören hastalara moral vermek için yılbaşı eğlencesi düzenledi. Doktorların hastalarla birlikte şarkı söyleyip, dans ettikleri etkinlikte bir süre önce hastaneden emekli olan Uzman Dr. Mehmet Bayındır zeybek oynadı.

? Karabağlar ilçesinde bulunan, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hekimlerden ve sağlık personellerinden oluşan halk müziği korosu, kemoterapi hastalarına moral vermek için yılbaşı partisi düzenledi. Hastane duvarlarına balonlar asıldı, yılbaşı ağacı süslendi. Ellerine mikrofonu alan doktorlar ve hastanenin çeşitli servislerinde görevli personeller, önceden provasını yaptıkları şarkıları seslendirdi. 'Kemo Parti' ismiyle düzenlenen ve birçok halk müziği eserinin seslendirildiği konserde, koroya dans ederek eşlik eden hastalar, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe, bir süre önce hastaneden emekli olan Uzman Dr. Mehmet Bayındır oynadığı zeybekle damga vurdu. Bayındır, 'Çökertme' türküsünü söyleyip mikrofonu devrettikten sonra hastalarla birebir ilgilenip, onları dansa kaldırdı. 1985'ten bu yana faal olan hastane korosu, bundan sonra da konserlere devam edeceklerini, hastalardan aldıkları duaların kendilerine en büyük teşekkür olduklarını belirtti.

Birçok hasta da etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek hastane yönetimine teşekkür etti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:31 Kaynak: DHA

Çelebi, İzmir, Güncel
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